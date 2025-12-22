Assalto alle divise, vigili aggrediti a Milano dopo gli 11 feriti di Torino

Aggrediti dai maranza. È quanto è successo nella notte tra sabato e domenica a Milano, sui Navigli una delle zone più calde della movida. Verso l'1,30 di notte mentre una pattuglia passa lungo viale Gorizia, in Darsena appunto, viene insultata da tre giovani egiziani, sui vent'anni, di piazzale Selinunte, il cuore del quartiere San Siro, uno dei ghetti dei maranza milanesi. I vigili si fermano e chiedono loro i documenti. I ragazzi si agitano, urlano e si rifiutano. Uno dei tre, che ha un cane al guinzaglio, scappa con l'animale e si dilegua, mentre gli altri due ingaggiano un "corpo a corpo" con i ghisa, mentre arrivano le pattuglie a rinforzo. Un agente viene colpito con un pugno sullo zigomo, un altro, invece, viene bloccato a terra e nella colluttazione si frattura l'omero, forse per una violenta gomitata arrivata da uno dei due maranza. La prognosi è di 35 giorni.

A quel punto un ragazzo scappa e si arrampica su un cancello in una proprietà privata, i vigili lo rincorrono, riescono a farlo scendere e lo arrestano. Arrestato anche l'altro egiziano. Nonostante a Milano sia in atto la sperimentazione con il taser, che scadrà il 31 dicembre, in quel momento gli agenti non ne erano provvisti: in dotazione degli agenti formati solo due pistole elettriche nei turni del mattino e del pomeriggio. Secondo i vigili il taser avrebbe potuto evitare la colluttazione, come si è visto in più di un'occasione, come effetto deterrente. Secondo il Comando non sarebbe comunque stato utile in una situazione del genere.

A Torino, invece, il conteggio dei feriti negli scontri di sabato pomeriggio contro il sequestro dell'edificio occupato per 29 anni da Askatasuna è di 11 poliziotti, che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici. Non ci sono feriti gravi ma diversi agenti sono stati raggiunti al volto dalle schegge di vetro delle bottiglie lanciate dagli antagonisti. Al momento non risultano fermi o indagati.

Ora quell'edificio è vuoto, le aree inagibili sono state murate per evitare intromissioni ed è presidiato da centinaia di agenti della Polizia di Stato: fonti sentite da il Giornale riferiscono di circa 500 poliziotti a turnazione, 100 per volta.