"Attenti ai dossier più critici...". Quel giro di telefonate al governo

Un giro di telefonate per " mettere in sicurezza il Paese" . Ai vari capi del filo i principali componenti del governo: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Dario Franceschini e Goffredo Bettini. L'obiettivo, secondo il restroscena del Corriere della Sera, sarebbe quello di chiudere i dossier a rischio.

A partire dall'approvazione del Recovery Plan, per poi toccare altri temi, dai lavori di preparazione al G20, fino alla preparazione del Global Health Summit, previsto per maggio, e della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La spinta sulla chiusura dei dossier viene vista, stanto alle fonti di governo sentite dal Corriere della Sera, come un " atto dovuto ", per evitare che " ci rida dietro tutto il pianeta se staremo in campagna elettorale durante i giorni più importanti dei primi vertici internazionali ". Ma, nonostante la tregua, le tensioni al governo non sono sopite. " Ormai Renzi è imprevedibile, probabilmente farà cadere tutto, ma chiudiamo i dossier, perché sarà un anno tostissimo per l'esposizione dell'Italia sul piano internazionale- si sarebbero detti i maggiori esponenti del governo in quel giro di telefonate, stando a quanto riportato sul Corriere- Quindi da oggi testa bassa a lavorare. Anche perché a Renzi è stato proposto di tutto, ma non ha dato garanzie in nessun modo. Poteva avere tutto, ha scelto niente ".