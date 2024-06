Audi, comfort e tecnologia. L'importanza del fattore Q

Ascolta ora 00:00 00:00

Con 37mila vetture consegnate in Italia nel 2023 e una quota di immatricolazione raddoppiata in dieci anni, si può dire senza timore di smentita che la gamma Q di Audi rappresenti un fiore all'occhiello per la casa dei quattro anelli. Il tutto all'insegna del comfort e della versatilità.

L'ultima novità è Audi Q7, che ha beneficiato di un restyling estetico e tecnico con l'evoluzione plug-in in due step di potenza, 394 e 490 CV, e fino a più di 28 CV rispetto al passato. La vettura ha un design ancora più deciso, una nuova firma luminosa e gruppi ottici posteriori OLED. Un'auto che ha riscosso un notevole successo nel segmento business.

«Il comparto nella sua interezza vale il 40%, noi come Audi occupiamo il 65% - spiega al Giornale il direttore di Audi Italia Fabrizio Longo - siamo un riferimento da anni grazie agli strumenti finanziari di noleggio flessibili e al valore residuo, ovvero la certezza dell'investimento fatto in casa Audi che è tradizionalmente considerato come uno tra i migliori». Audi Q7 e Audi SQ7 TFSI, nelle concessionarie italiane dal mese di giugno, sono proposte con prezzi, rispettivamente, da 77mila euro per la versione 3.0 (45) TDI 231 CV e da 112.250 euro. Un'altra protagonista della gamma da non dimenticare è poi la Q5, che si conferma come l'Audi più venduta nel mondo. Tra Q7 e Q5 troviamo la Q6 e-tron, che abbassa l'asticella dei prezzi e alza quella dell'autonomia con la versione performance che raggiunge i 641 chilometri in base al ciclo di omologazione WLTP.

La ricarica è più veloce: è in grado di recuperare fino a 260 km di autonomia in 10 minuti da una stazione ad alta potenza. Come tutta la gamma, anche Q6 sarà commercializzata negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition, con un listino che parte da 73.300 euro con consegne previste per l'autunno.