Auto nel fiume, bimbo di 5 anni è gravissimo

Questione di pochi centimetri, l'auto che devia dalla carreggiata, all'altezza del bivio tra via Piave vecchio e via Adriatico a Jesolo, perde l'asfalto e finisce in acqua. Il mezzo inizia ad inabissarsi, due degli occupanti - la conducente, una donna 37enne di origine moldava, e la figlia di 12 anni - riescono a salvarsi e ritrovare la riva. Il terzo rimane in auto, fatalmente agganciato alla cintura di sicurezza. È l'altro figlio della donna, un bambino di cinque anni e mezzo. Il fiume Sile inghiotte il mezzo: sono attimi terribili. L'incidente viene visto da un uomo che viaggiava sullo stesso tratto di strada e che è intervenuto per primo per aiutare e chiamare i soccorsi. Lui, un cuoco tunisino, si tuffa insieme ad un turista tedesco per prestare aiuto ai tre occupanti, ma entrambi devono desistere perché l'auto si era inabissata in un tratto profondo circa sette metri. Sono serviti interminabili minuti davanti agli sguardi attoniti e disperati dei presenti per portare sul posto i sommozzatori decollati da Venezia, che si calano nel fiume e portano il piccolo a riva dopo 20 minuti sott'acqua. I vigili del fuoco tagliano le cinture di sicurezza e portano fuori dal fiume il bimbo, che viene immediatamente preso in cura dagli operatori del 118. Dopo varie e insistite manovre, i sanitari riescono a rianimarlo prima di caricarlo sull'elicottero dei vigili del fuoco in direzione dell'ospedale di Padova. Qui il bambino, viste le condizioni critiche per la prolungata mancanza di ossigeno, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono state giudicate critiche dai medici e determinanti saranno le prossime ore. Il piccolo resta in prognosi riservata. Sul luogo dello schianto i carabinieri e la Polizia Locale di Jesolo che dovrà stabilire le cause dell'incidente, che sembra inspiegabile. Forse una disattenzione, forse una manovra errata o un problema nel traffico. L'auto è stata intanto recuperata con un autogru dei pompieri di Treviso.

A dare notizia del grave incidente, avvenuto intorno alle 13 di ieri, anche il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti in un post. "Un bambino di 6 anni è purtroppo in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente. Preghiamo per il piccolo".

E sono anche le preghiere ad accompagnare l'attesa per l'aggiornamento sulle condizioni del bambino, la cui vita è appesa a un filo. Sui social nelle scorse ore si è riversata un'onda di incredulità e di dolore - con migliaia di pensieri - di fronte ad una tragedia si è consumata in una calda domenica di agosto come altre.