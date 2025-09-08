Bandecchi in Campania: "Fico? È inutile"

Era tutto fuorché una boutade. Stefano Bandecchi (nella foto) è atterrato in Campania, nello specifico a Ischia, per dare il là al tour della sua candidatura a governatore della Regione. Sceso in campo con "Alternativa popolare", Bandecchi si confronterà con il candidato del centrodestra (nodo ancora da sciogliere) e con Roberto Fico, nome scelto dal "campo largo", non senza frizioni con l'uscente Vincenzo De Luca, per rappresentare il centrosinistra. Il sindaco di Terni, parlando con il quotidiano Il Golfo 24, ha usato parole nette per descrivere il suo giudizio politico sull'ex presidente della Camera. "Io non amo parlare degli altri - premette - . Ma su Fico devo fare un'eccezione: sarà anche perché io mi sento un sacco fico. Fico è l'emblema del fallimento politico e della multiproprietà ideologica". Così, dopo aver ricordato i trascorsi in Rifondazione comunista del candidato del "campo largo", Bandecchi diventa ancora più tranchant: "Se lei avesse in mano un oggetto e nell'altra la foto di Fico, la differenza sarebbe che l'oggetto serve a qualcosa, Fico no. E allora ci si chiede: possiamo affidare la Campania a uno che, per scelta, non ha mai fatto nulla nella vita?". Domande retoriche che Bandecchi rivolge a un elettorato chiamato a rinnovare il Consiglio regionale dopo dieci anni di schiacciante maggioranza dem. L'offensiva nei confronti del grillino non è finita: "Guardi - chiosa , nella mia azienda non lo metterei nemmeno a pulire i cessi". Intanto Ischia, la prima tappa della campagna del presidente della provincia di Terni: ""Le isole della Campania - fa presente il candidato governatore - sono state mal sfruttate e mal gestite. Prendiamo la sanità: è inconcepibile che un territorio a così forte vocazione turistica abbia un sistema sanitario tanto carente come quello di Ischia". E ancora: "Si rischiano danni gravissimi. Il cittadino isolano dovrebbe vivere in un piccolo paradiso, perché qui avete tutto: il mare, la natura, la storia, un paesaggio straordinario". Già durante l'annuncio della sua discesa in campo, Bandecchi aveva sottolineato come la Regione Campania non avesse goduto, dal suo punto di vista, di un'amministrazione capace di sfruttare a pieno le bellezze naturali di quei territori.

Sulla questione dell'abusivismo, il sindaco di Terni utilizza argomentazioni altrettanto dirette: " Io sono stato chiaro, a Ischia bisogna condonare quello che c'è, fotografare la situazione com'è oggi e fermarla li. Non prendiamoci in giro: nessuno ha mai buttato giù chissà quante case e se si provasse a farlo, scoppierebbe una rivoluzione. Quindi basta ipocrisie: si fa una fotografia e si riparte da lì".