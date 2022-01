Dai comizi ai post sul blog: così Grillo "tifava" Onorato

Indubbiamente tra Beppe Grillo e Vincenzo Onorato scorre buon sangue. Un'ammissione che è arrivata anche dall'avvocato Pasquale Pantano, difensore dell'armatore, secondo cui " bisogna tener presente che Onorato e Grillo sono amici di vecchia data, da almeno 45 anni, e quindi facilmente qualcosa potrebbe essere stato equivocato ". Il riferimento è all'indagine della Procura di Milano, che vuole far luce sui contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima "Moby spa" di Onorato con il blog Beppegrillo.it. Andando a ripercorrere qualche passo nel passato, effettivamente emerge come il comico genovese più di una volta si sia schierato pubblicamente al fianco dell'armatore.

Il sostegno di Grillo a Onorato

Ad esempio il co-fondatore del Movimento 5 Stelle a maggio del 2018 sul suo blog aveva speso parole al miele nei confronti di Onorato: " Si sta battendo anima e cuore per salvaguardare i diritti dei nostri marittimi ". Grillo dunque aveva preso le difese dell'armatore dopo che alcuni media lo avevano tacciato di razzismo e di discriminazione: " Condivido a pieno la battaglia di Onorato e faccio mie le sue parole. Chi è il razzista? Chi lascia a casa i nostri marittimi a fare la fame o chi con sfruttamento selvaggio imbarca extracomunitari, con salari da fame? ".

Poco più tardi, precisamente ad agosto, Grillo aveva rilanciato sempre sul suo blog una petizione dell'armatore. E anche in questo caso non aveva nascosto apprezzamenti: " Da anni è impegnato nella salvaguardia dei diritti calpestati di migliaia di lavoratori di Torre del Greco (e di molti altri comuni italiani) ". Pertanto aveva invitato i lettori ad aiutare Vincenzo Onorato " in questa battaglia di rispetto e di dignità dei marittimi ", sottoscrivendo i valori della petizione su cui costruire una legge in merito alle tratte nazionali.

Il comizio