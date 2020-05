Berlusconi: "Capisco l'imprenditore che si è tolto la vita"

Una storia terribile che ha sconvolto l'Italia intera: l'imprenditore napoletano che si è tolto la vita in seguito agli effetti del lockdown non ha lasciato indifferente nessuno. Il 57enne si è suicidato impiccandosi all’interno della sua azienda, nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio: si occupava dell'allestimento di negozi e la quarantena nazionale l'ha colpito nei suoi affari, che erano floridi prima dell'arrivo dello tsunami Coronavirus. Silvio Berlusconi ha voluto esprimere il suo cordoglio, consapevole delle difficoltà riscontrate nel mestiere: " Mi ha riempito il cuore di dolore e di angoscia. Da imprenditore, lo capisco perfettamente ". Anche perché per un imprenditore l'azienda non è solo una fonte di reddito ma è soprattutto " una ragione di vita ", con i dipendenti che rappresentano " il patrimonio più prezioso ".

Il Covid-19 ha provocato, sta provocando e continuerà a provocare danni economici devastanti: proprio per questo è necessario un tempestivo intervento da parte dello Stato che deve esserci e " deve farsi sentire al fianco delle imprese ", considerando che l'economia ha bisogno sia di " meno tasse e meno burocrazia " sia di " una serie immediata di interventi che immettano liquidità nel sistema ". Risulterebbero utili i contributi a fondo perduto, la sospensione delle scadenze tributarie, le condizioni agevolate per risolvere le pendenze con il fisco, " prestiti agevolati e garantiti per le aziende e le persone in difficoltà, incentivi fiscali, pagamento immediato dei debiti della Pubblica Amministrazione ". Tuttavia la direzione del governo giallorosso " è lontanissima dalla nostra visione liberale ". Da qui nasce la bocciatura nei confronti dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: " Il governo finora è stato sempre in ritardo e ha fatto troppo poco. Non si governa un grande Paese, in un momento drammatico, con il dilettantismo, con persone che non hanno mai amministrato nulla e non hanno mai praticato un lavoro serio in vita loro ".

"Nei campi chi prende il Rdc"

Nell'intervista rilasciata a Libero, il presidente di Forza Italia ha rincarato la dose definendo l'attuale maggioranza manchevole sul piano delle competenze e dell'esperienza, che non è stata scelta dagli elettori e che non rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani. " Ma è il governo in carica, e nell'emergenza dobbiamo offrire il nostro contributo al governo che c'è ", ha precisato. E ha colto l'occasione per esprimere il timore verso un nuovo statalismo, nuove nazionalizzazioni: " Quando sento esponenti di primo piano del Pd teorizzare che lo Stato debba entrare nella gestione delle aziende private che vengono aiutate, mi preoccupo davvero ".