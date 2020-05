Ecco il piano del governo per regolarizzare 600mila immigrati

Teresa Bellanova ha fretta e spinge per regolarizzare i lavoratori immigrati irregolari, tramite permessi di soggiorno temporanei di 6 mesi rinnovabili per altri 6mesi. Il ministro delle Politiche agricole non vuole sentire alibi e ha già in mente una strategia ben precisa, che vede coinvolte sia Luciana Lamorgese sia Nunzia Catalfo: l'intenzione è quella di instaurare una sinergia con il dicastero dell'Interno e quello del Lavoro per stabilire i numeri e le modalità della sanatoria in questione. Probabilmente dovrebbe riguardare ben 600mila stranieri, ma al momento una cifra definitiva non c'è: la renziana vorrebbe inserire nel decreto di maggio la norma che faccia emergere il lavoro nero dei migranti irregolari per poi regolizzarli.

L'ex sindacalista ha messo il piede sull'acceleratore e ora non vuole sentire più alcun alibi per posticipare la discussione sul tema: " Per me è una questione che va risolta in queste ore. Cos’altro vogliamo aspettare? ". La capo delegazione di Italia Viva nel Conte bis preme per questo provvedimento dopo aver scoperto la diffusa esistenza di lavoratori stranieri nelle mani di caporali, pagati anche 3 euro l'ora: " Non credo che ci sia molto altro da aspettare. Sappiamo che centinaia e centinaia di braccianti sono reclusi nei ghetti come topi. Non escono perché sarebbero subito individuati e sono sans papier. Il problema quindi è duplice: sanitario e di lavoro ".

L'idea della Bellanova

Le modalità della regolarizzazione non sono ancora state ultimate. Stando a quanto appreso e riportato da La Repubblica, la Bellanova starebbe pensando non solo a un'identificazione mediante le foto segnaletiche degli immigrati archiviate all'ingresso nel nostro Paese, ma anche a dei permessi temporanei con il fine di accelerare le procedure. La ritiene una scelta dovuta e doverosa da parte dello Stato italiano: " Va fatta ora, nel decreto che stiamo per varare. Altrimenti mettiamo a rischio gli sforzi di tutti noi. Basta fare un giro nei ghetti per capire che ci sono condizioni che gridano vendetta, ne va della nostra umanità ".