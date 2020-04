Berlusconi: "No alla patrimoniale, serve uno choc fiscale"

Silvio Berlusconi di nuovo all’attacco di governo e maggioranza giallorossa. Al leader di Forza Italia non piace che in questa fase difficile fase di emergenza sanitaria l’esecutivo e i partiti che lo sostengono non ascoltino la voce dell’opposizione che, nonostante le divergenze politiche, hanno offerto la propria collaborazione per affrontare i problemi scaturiti dalla pandemia di coronavirus nel solo interesse del Paese.

"Voglio davvero sperare che il governo e la maggioranza smettano di voler fare tutto da soli, con cattivi risultati e comincino davvero a collaborare costruttivamente, nel solo interesse della collettività. Gli italiani ne hanno il diritto, se lo meritano. Il nostro Paese merita un grande futuro" , ha scritto Berlusconi nella lettera inviata al vicepresidente, Antonio Tajani, e al Coordinamento di presidenza del partito che stanno presentando dalla Camera il loro piano per la "fase 2".

L’ex premier ribadisce ancora una volta la posizione chiara di Fi sugli strumenti di aiuto europei: "Le nostre proposte sono serie e approfondite, mirano ad utilizzare al meglio i quattro strumenti (BEI, MES, SURE, Recovery Fund) messi a disposizione dell'Europa anche grazie alle nostre insistenze all'interno del Ppe". Nel documento, Berlusconi si è detto assolutamente contrario sia alla patrimoniale che ad un inasprimento delle tasse che potrebbero ulteriormente creare problemi agli italiani. Anzi, secondo il leader azzurro in questa fase serve l’esatto contrario. Per Berlusconi è necessario attuare "uno shock fiscale introducendo la flat tax al livello più basso possibile e una moratoria fiscale per tutto l'anno. Piuttosto, gli italiani devono essere incoraggiati ad investire il loro risparmio, in maniera volontaria, sicura e soprattutto conveniente, nella ricostruzione della nostra economia".

"Gli italiani – ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio - stanno passando una prova molto difficile e stanno dando una grande prova di sé. Molti di loro però sono in difficoltà ogni giorno più gravi, molte aziende non reggono più, molti posti di lavoro sono in pericolo, molti professionisti rischiano di chiudere la partita Iva, molti commercianti di non rialzare la saracinesca".