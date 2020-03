Berlusconi: "Servono misure più restrittive per zone più colpite"

"È necessario che si affronti per tempo anche l'emergenza economica: il nostro sistema rischia seriamente di collassare" . Lo dice con chiarezza Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con Studio Aperto, che per la sua Lombardia chiede "la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali e il fermo della rete trasporti pubblici".

Per il fondatore di Forza Italia, i fondi stanziati dell'Unione Europea vanno usati afffinché nessun imprenditore sia costretto a chiudere e nessun lavoratore resti a casa e "occorre procedere subito ad una eliminazione della spesa pubblica improduttiva, prevedere un forte taglio della pressione fiscale anche abrogando da subito la cosiddetta imposta rapina, l'Irap". Berlusconi rilancia anche la flat-tax al 15% "per consentire alle aziende e ai professionisti di rimettersi in sesto nel più breve tempo possibile" e aggiunge: "A fianco dello shock fiscale ne occorre poi uno sulle infrastrutture".

