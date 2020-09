Berlusconi: "Con la sinistra in Puglia problemi irrisolti. Lunedì vincerà Fitto"

"La Puglia ha bisogno di Raffaele, ha bisogno di Forza Italia, ha bisogno del centro-destra. Molti anni di governo della sinistra hanno lasciato troppi problemi irrisolti. Li conoscete bene, dal Tap all'Ilva, dalla Xylella alla sanità, dall'occupazione alla crisi del turismo e dell'agricoltura. La Puglia ha il diritto di ripartire, il Mezzogiorno d'Italia merita di ripartire. Dobbiamo valorizzare e far crescere l'impresa privata, dobbiamo attrarre investimenti creando infrastrutture e sfoltendo la burocrazia, dobbiamo dare una prospettiva ai tanti giovani che oggi sono disoccupati e sono ancora costretti a scegliere la dolorosa strada dell'emigrazione". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in collegamento telefonico a Bari alla manifestazione a sostegno di Raffaele Fitto. "Il 20 e 21 settembre, domenica e lunedì prossimi, abbiamo l'occasione di votare per una Puglia nuova, per una Puglia diversa", ha aggiunto.

E ancora: "Il mio appello va prima di tutto a quei cittadini che dichiarano di non essere di sinistra ma che delusi, disgustati dalla politica pensano di non andare a votare. Nel 300 avanti Cristo Platone diceva ai cittadini ateniesi che non votavano per scegliere i governatori di Atene: 'Vi meritate un pericoloso governo di incapaci!'". Il leader azzurro poi ha concluso: "2.300 anni dopo non è cambiato niente. E quindi sta anche a voi che dite di non voler votare di andare invece a votare e dare anche il vostro contributo per far nascere un buon governo in Puglia e un Paese migliore per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Sono certo che non ci deluderete, che la Puglia non ci deluderà".