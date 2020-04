Berlusconi: "Siamo una coalizione, ma noi di Forza Italia usiamo modi diversi"

" Noi operiamo in maniera diversa, usiamo dei metodi e un linguaggio diversi a quelli dei nostri alleati" . Così, Silvio Berlusconi commenta l'iniziativa della Lega che, ieri, ha deciso di occupare l'aula del Senato, per chiedere risposte al governo.

" Non siamo una coalizione, non un partito unico ", ha aggiunto il numero uno di Forza Italia, ospite a Mattino Cinque, in riferimento anche alle diverse posizioni di Lega e FI sul Mes e sulla linea politica nei confronti del governo Conte. " Dire no al Mes, a 37 miliardi, può essere un cinico gioco per allontanare l'Italia dall'Europa- ha spiegato- ma non capisco proprio la posizione dei nostri alleati sul Mes" .

E sull'attività e le regole stabilite dal governo, Berlusconi commenta: "Nella fase 1 il governo ha seguito con qualche colpevole ritardo un percorso che era sostanzialmente obbligato. Nella fase 2, il governo mi appare confuso e sta prendendo decisioni importanti da solo, senza approfondire in Parlamento. Si tratta di contemperare le esigenze sanitarie con le esigenze dell'economia. Qui il governo sbaglia, sta facendo troppo poco e troppo tardi ". Secondo Berlusconi, infatti, lo Stato dovrebbe garantire, attraverso le banche, " piccoli prestiti di emergenza, penso sino a 3mila euro, per chi non lavora. Poi serve il blocco immediato di ogni accertamento fiscale sino alla fine del 2020 e operare un taglio netto della burocrazia, cancellando il codice degli appalti e tutte le autorizzazioni per aprire una impresa". "Insomma - ha sintetizzato il numero uno di Forza Italia- più liquidità, meno tasse e meno burocrazia ".