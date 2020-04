"Leghisti ad oltranza in Parlamento": ecco il piano di Salvini per affondare Conte

Il premier Giuseppe Conte è in enorme difficoltà. La sua apparizione in tv per spiegare agli italiani la "fase 2" non solo non ha convinto ma è ha scatenato un mare di polemiche e una pioggia di critiche. Certo, l’emergenza coronavirus impone la massima attenzione e qualche sacrificio ma dopo quasi due mesi di lockdown e di chiusure di attività lavorative, i cittadini si aspettavano qualcosa in più dal presidente del Consiglio. A parte le solite raccomandazioni su mascherine e distanziamento sociale, che tra l’altro ieri a Genova lo stesso Conte non sembra aver rispettato, su scuola, tamponi, bambini e app di traccimaneto, il premier è stato piuttosto vago.

Gli italiani sono stanchi e provati sia per l’emergenza sanitaria che per le incertezze. Non sono poche le persone che faticano ad arrivare a fine mese senza poter contare su uno stipendio. E così, come a Padova qualche giorno fa, iniziano le manifestazioni di dissenso. Veneto e Lombardia, anche se su piani diversi, sono pronte allo strappo con Roma. Sul Def si annuncia battaglia. Il centrodestra unito ha già avvertito il premier che voterà contro perché, si legge in una risoluzione è sottoscritta dai capigruppo di Lega, Forza Italia, FdI e Noi con l'Italia, "è assolutamente insufficiente e omissivo, non in grado di affrontare l'emergenza economica e fare uscire l'Italia dalla crisi" in quanto manca "una qualsiasi visione strategica basata su specifiche strategie di riforma che investano il fisco, la burocrazia, la giustizia, le infrastrutture e coinvolgono tutti i settori produttivi del Paese".

Addirittura il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che difficilmente può essere considerato un populista oggi ha spiegato come sia "doveroso che tutti i provvedimenti che disciplineranno la cosiddetta fase 2, compresi quelli già previsti dall'ultimo Dpcm, siano ricompresi in provvedimenti da sottoporre quanto prima al vaglio parlamentare. Ne va non solo dei diritti dei cittadini ma delle stesse qualità ed efficacia dell'azione di governo".

Trema la terra sotto i piedi di Conte. E Matteo Salvini, in calo nei sondaggi, lo sa e ne vuole approfittare. Sapendo che non può chiamare gli italiani in piazza, il leader della Lega ha pronta un’alternativa: farsi sentire in Parlamento e mettere il premier con le spalle al muro tanto da costringerlo a "rispondere alle domande degli italiani".

Matteo Salvini ha più volte accennato ad una sorta di occupazione delle Camere. A La vita in diretta, l’ex ministro ha annunciato: "I parlamentari della Lega saranno a oltranza in Parlamento". Come spiega La Stampa, l’intenzione del leader leghista è quella di bloccare le Camere con una sorta di "sit-in" permanente. Il piano sarebbe stato approfondito anche questa mattina nell’assemblea dei senatori del partito. Una posizione più cauta sarebbe stata espressa da Roberto Calderoli, che di regolamenti se ne intende, avrebbe invitato studiare bene le mosse da mettere in atto.

Un parlamentare leghista, che ha partecipato alla riunione, avrebbe confidato il progetto per colpire Conte: "L’idea è quella di occupare l’Aula, di fatto. Bloccare tutto e restare in Senato per costringere Conte a rendere conto al Parlamento dei suoi Dpcm e dei decreti approvati a colpi di fiducia".

Salvini sembra intenzionato a intervenire domani in Senato dopo l’informativa di Conte. L’obiettivo è sempre quello: mettere in difficoltà il premier e presentare la Lega come la "voce dei cittadini". Salvini avrebbe chiesto anche al capogruppo alla Camera Riccardo Molinari di mobilitare i leghisti di Montecitorio per essere disponibili a stare nel Palazzo "anche di notte".

L’ex ministro avrebbe anche invitato tutti parlamentari del suo partito a raccogliere, ovviamente ciascuno nel proprio territorio, le proteste e le richieste di cittadini, di imprese e di organizzazioni di categoria che poi saranno portati Parlamento. Su questo piano Salvini spera di riuscire a coinvolgere anche Fdi e Fi. Perché si sa, l’unione fa la forza. Alcune voci, però, indicano qualche piccolo malumore in casa leghista in merito alla scelta di “presidiare” il Parlamento. Ma alla fine la voglia di potrebbe affondare Conte potrebbe mettere tutti d’accordo.