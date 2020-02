Bimbo muore alla sfilata: annullato il Carnevale

Niente risa, scherzi, balli in maschera, coriandoli e sfilate di carri allegorici a Sciacca, in provincia di Agrigento. In città c'è soltanto tristezza e dolore per l'immane tragedia che si è consumata venerdì sera durante uno degli eventi in programma per questo Carnevale, uno tra i più rinomati della Sicilia. A perdere la vita un bambino di soli 4 anni. Salvatore Sclafani è caduto da un carro allegorico che partecipava alla sfilata in programma per la serata. Il piccolo è stato messo dal padre sul carro Volere volare, costruito dall'associazione culturale E ora li femmi tu, mentre questo era fermo. Giusto il tempo di fare qualche foto ricordo per immortalare una serata piacevole. Ma il carro, trainato da un trattore, si è rimesso in movimento per riprendere la sfilata prima che il padre di Salvatore potesse rendersene conto. Il bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Erano circa le 23.

I soccorsi sono stati veloci. Un'autoambulanza era stata dislocata sul posto proprio in vista degli eventi carnascialeschi e gli operatori sanitari sono intervenuti immediatamente in soccorso del bambino per il quale, però, non c'è stato nulla da fare. Il colpo alla testa è stato troppo forte. Inutile la corsa all'ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca. Il piccolo è arrivato morto e i medici del nosocomio hanno potuto soltanto prendere atto del decesso tra il dolore straziante dei familiari del bambino. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.

Il sostituto procuratore Roberta Griffo, venerdì stesso ha raggiunto il luogo della tragedia avvenuta in via Incisa per avere contezza diretta di quello che era accaduto e, come da prassi, ha disposto il sequestro del carro allegorico. La tragedia si è consumata dinanzi agli occhi di tanti testimoni, impotenti come il papà del piccolo Salvatore. Una persona si è pure sentita male e, sotto shock, è stata condotta in ospedale. Saranno importanti le testimonianze per ricostruire la dinamica esatta della tragedia e comprendere se ci sono eventuali responsabilità da parte di qualcuno.

Gli organizzatori del Carnevale di Sciacca hanno annullato la manifestazione che è stata immediatamente sospesa per la serata di venerdì. Quando il presentatore della sfilata ha annunciato la decisione, la gente, che sperava nella ripresa del piccolo, ha compreso la gravità di quanto era accaduto e, dopo attimi di concitazione, sulla piazza è calato il gelo e la folla piano piano si è dileguata, mentre sul luogo della tragedia la polizia iniziava le indagini. La decisione di fermare il Carnevale è stata presa dalla Questura. Tutta la città è in lutto e si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immensa tragedia. Il sindaco Francesca Valenti si è detta dispiaciutissima: «Siamo tutti sconvolti, è una tragedia che ci coinvolge, siamo vicini alla famiglia».