La sentenza che punisce chi affitta la propria casa

La proroga del blocco agli sfratti, inserita all'interno del decreto Sostegni, è un provvedimento assolutamente legittimo: questo almeno secondo la sentenza emessa stamani dalla Corte costituzionale.

Erano stati i tribunali di Trieste e di Savona a contrapporsi a tale misura, sollevando una questione di legittimità proprio in relazione al prolungamento del blocco degli sfratti imposto dal governo tramite suddetto dl con il dichiarato scopo di attenuare gli effetti della crisi economica seguita alla pandemia. In un'udienza pubblica, quindi, la Corte costituzionale ha rigettato le istanze dei tribunali, sottolineando il fatto che il legislatore ha progressivamente ridotto l'arco cronologico di validità di tale sospensione con l'attenuarsi dell'allarme pandemico e che comunque il limite ultimo della sua applicazione in calendario resta il prossimo 31 dicembre.

Come riferito da La Stampa, il tribunale di Trieste aveva contestato l'applicazione di tale sospensione anche in situazioni nelle quali non emergeva una stretta connessione con l'emergenza sanitaria in atto, come ad esempio le morosità nel pagamento di canoni di locazione emerse ben prima dello scoppio della pandemia. Proprio a causa del contenuto di tale provvedimento, infatti, non era concessa al giudice alcuna possibilità di valutare, caso per caso, le condizioni del rapporto tra proprietario e occupante. Oltre ciò, era stata denunciata una violazione del diritto di proprietà, oltre che la configurazione di un insidioso precedente di esproprio senza indennizzo.

Sulla stessa linea anche il giudice delle esecuzioni immobiliari presso il tribunale di Savona, secondo cui con tale proroga, ritenuta esplicitamente misura irragionevole oltre che sproporzionata, si sarebbe intaccato l'articolo 3 della Costituzione, ovvero quello che dovrebbe sancire l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Estendendo la sospensione anche a tutti quei casi di morosità precedenti la pandemia, il legislatore avrebbe equiparato situazioni non assimilabili tra loro, non concedendo al magistrato di turno alcuna facoltà di interpretare l'applicazione del provvedimento caso per caso e conferendo così un netto vantaggio ai conduttori.

La replica di Confedilizia