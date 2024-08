Bob Sinclar balla da solo. "Basta cellulari in pista"

Ascolta ora 00:00 00:00

Love Generation un tubo. E va bene che lui appartiene alla Generazione X (gente con l'entusiasmo a manovella, che nel corso della vita ha incrociato le contestazioni del Sessantotto, l'autunno caldo del 1969, che tra l'altro è proprio il suo anno di nascita, la crisi energetica del 1973, quella del 1979, l'austerity conseguente, l'ingresso nel vocabolario della parola «ecologia»...), ma va anche detto che sabotare l'entusiasmo di Bob Sinclar mentre è dietro a una consolle a fare ciò per cui è venuto al mondo, è praticamente impossibile. A Mikonos ci sono riusciti. Tanto che il disc jockey e produttore francese ha pubblicato un video su Instagram, con lo sguardo afflitto e l'espressione della faccia ancora rivolta alla noia. T-shirt nera, chioma divisa dalla riga in mezzo, ha sistemato la videocamera talmente vicina che i lineamenti sembravano quasi tumefatti dalla notte insignificante e, testa sorretta dalla mano, ha iniziato l'amaro sfogo. Roba che non gli era mai capitata in tanti anni di musica: «Mi sento così depresso, un incubo. È stato il peggior concerto della mia intera carriera» ha spiegato Sinclar che era stato ingaggiato per una serata sull'isola greca. «Smettete di usare i cellulari in discoteca» ha intimato destandosi per un attimo dall'afflitto torpore: «Entri nel locale, posto meraviglioso a Mykonos, ragazze bellissime, pensi che sarà una serata divertente. Ma la gente sta ferma col cellulare in mano. Stanno lì congelati a filmare. Sono così depresso. Magari è colpa mia ma non mi sono mai annoiato tanto, e volevo condividere tutto questo. Grazie per avermi ascoltato».

Colpa sua pare difficile. Anche se a dire il vero quando la moglie (modella di nome Ingrid Aleman) lo ha lasciato dopo trent'anni di unione, venti di matrimonio e due figli ha detto di aver preso quella decisione perché «Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi». Ma comunque alla consolle, a differenza che in casa, Sinclar non ha mai deluso proprio nessuno. Non sarebbe tra i più noti Dj producer francesi fin dagli anni Novanta, non avrebbe fatto un singolo,(Love Generation appunto, con la parte vocale eseguita da Gary Pine, membro della band giamaicana The Wailers formata da Bob Marley), con cui ha raggiunto fama mondiale.

E poi il fatto che tutto, con Bob, funzioni come sempre (con buon pace dell'ex moglie) è testimoniato dal fatto che il giorno dopo ha postato un altro video per festeggiare «finalmente una bella serata». E spiegando: «Al Baoli di Cannes ho avuto la mia vendetta, ho suonato quello che volevo, due ore di house senza compromessi e l'ultima ora tutto disco funk e non c'erano telefonini, la gente ballava e si divertiva. Ho fatto il pieno d'energia».

Quindi, piuttosto, due domande tocca farsele su quelli che vanno a Mikonos, decidono di passare la notte in discoteca, hanno Sinclar davanti e lo tengono ad agitarsi in sottofondo come un raccattapalle dello Us Open, mentre, seduti, fissano il cellulare.

Senza scomodare la sociologia, che è già stata scomodata allo sfinimento e non ha voglia di essere disturbata anche da noi, vorremmo appellarci se non altro a: ma con il disturbo che vi siete dati per raggiungere l'isola greca, per entrare in discoteca e per entrarci una sera in cui a esibirsi c'è nientemeno che «il tocco magico francese» di uno dei dj più famosi al mondo, perché rimanete immobili in mezzo alla pista come i manichini dei crash test? Senza alzare la testa dal display del cellulare, senza guardare per bene una donna,o un uomo o chi vi pare, senza incrociare sguardi, sfiorare la mano di qualcuno, concedersi un cenno, ingolosirsi per un movimento sinuoso? Cosa andate a fare in posti che sono nati prima di voi (perché molto è stato fatto prima che voi nasceste) con il preciso intento di far socializzare gli esseri umani se poi detestate sia socializzare sia, probabilmente essere umani? Avete rischiato di far addormentare uno di cinquantacinque anni che si è scelto un lavoro ad alto volume. Uno che ha fatto ballare il mondo. E voi lì, strana generazione che non siete altro, muti, fermi, assenti con i vostri cellulari-protesi. Avevate forse paura di svegliare la festa?