Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di Lepore

In Emilia Romagna esiste una regola (non scritta): basta seguire i soldi per scoprire il filo rosso tra Pd e coop. Il Giornale è in grado di raccontare un nuovo intreccio, dove si mescolano fondi pubblici e familismo. È la storia della Lai Momo, la cooperativa fondata da un ex consigliere regionale del Pd (Antonio Mumolo) e nella quale ha un ruolo apicale Margherita Toma, moglie del sindaco Pd di Bologna Matteo Lepore. La coop fa incetta di progetti e fondi pubblici in Emilia Romagna con le amministrazioni rosse grazie all'immigrazione. In primis, un fiume di denaro che arriva Regione e Comune. Entrambi a guida Pd.

L'ultimo capitolo è una storia di spudorata fortuna o straordinaria idea imprenditoriale. Una coop che incrocia sul proprio cammino il colpo del secolo. Almeno così pare, nel caso dell'investimento (rivelatosi poi una formidabile intuizione imprenditoriale) fatto nell'ex cartiera Burgo, a Marzabotto. Nel 2022, il comune di Marzabotto (guidato dal sindaco Pd Valentina Cuppi), la città Metropolitana (guidata dal dem Matteo Lepore) varano, grazie ai fondi del Pnrr, un progetto di rigenerazione urbana su una area dismessa dell'ex cartiera Burgo in località Lama. Un investimento pari a 9,7 milioni di euro, per trasformare un residuo industriale in una nuova cittadella. È la rinascita di una zona degradata nella periferia dell'Emilia Romagna. Cosa c'entra in tutta la vicenda la coop Lai Momo? Nella stessa area, la coop aveva rilevato, qualche anno prima, una palazzina dismessa (ex abitazione custode) per radicare la propria attività. Per tutti sembrava un investimento azzardato. Per quale ragione comprare una palazzina in una zona abbandonata? Senza futuro. A prezzi stracciati. Si sbagliavano, quell'acquisto diventerà un investimento azzeccato. E così, grazie al piano di rigenerazione, finanziato con i soldi pubblici, il valore della palazzina, acquistata dalla Lai Momo, schizza alle stelle. Triplica.

Il progetto di riqualificazione, approvato dalla Città Metropolitana con i fondi Pnrr, trasformerà l'ex sito industriale in un centro multifunzionale per la comunità. Una zona residenziale, area bar e ristoro con laboratorio, auditorium con sala conferenze e spazi espositivi, spazio coworking e startup, velostazione con ciclofficina, spazi aperti e coperti per eventi, socialità e mercati, oltre a locali tecnici di servizio. Passando ai protagonisti della storia. Gli interpreti hanno in comune la stessa appartenenza: la tessera del Pd. A Marzabotto, la sindaca è Valentina Cuppi, fedelissima di Elly Schlein e già presidente nazionale del partito ai tempi di Nicola Zingaretti. Alla guida della Città Metropolitana di Bologna si sono avvicendati prima Virginio Merola (Pd) e poi Matteo Lepore (Pd). Il progetto è datato 2022, quando al timone della Città Metropolitana era già arrivato Lepore. Nella coop Lai Momo lavora Margherita Toma, moglie del sindaco di Bologna, con un incarico di referente dell'Area lavoro e delle relazioni legali.

La domanda che tutti a Bologna e Marzabotto si fanno in queste ore è una sola: tra le tante aree dismesse e abbandonate della provincia di Bologna perché è stata scelta quella dove la coop Lai Momo (nella quale lavora la moglie di Lepore) aveva fatto un investimento rilevando un immobile? Domanda alla quale solo Lepore e Cuppi potranno dare una risposta.

Noi del Giornale ci siamo già occupati della coop Lai Momo. E abbiamo scoperto che dall'Asp, l'azienda per i servizi alla persona del Comune di Bologna, una municipalizzata di cui il Comune è azionista al 97 %, ha ricevuto quasi 2 milioni di euro dal 2017 al 2024.