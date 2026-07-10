Bologna ricorda Marcello Bignami, icona della destra emiliana

È sempre vivo il ricordo e tangibile l'eredità di chi ha saputo guardare lontano per dare alla destra di oggi un presente di governo. A vent'anni dalla scomparsa di Marcello Bignami, consigliere comunale del Msi a Bologna e regionale in Emilia Romagna con Alleanza Nazionale, figura di spicco del Fuan e icona della destra emiliana, si è svolto ieri nella sede del Comune di Bologna un evento in sua memoria promosso dalla Fondazione Alleanza Nazionale e organizzato da suo figlio Galeazzo, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Il luogo non è casuale perché è qui che Marcello Bignami ha svolto gran parte del proprio percorso politico come consigliere comunale di opposizione. In una sala gremita, dopo i saluti del Presidente della Fondazione An Giuseppe Valentino, si sono intervallati gli interventi degli amici di una vita tra cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, il senatore Maurizio Gasparri insieme al direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino e al ministro dell'Università Anna Maria Bernini. In un crescendo di ricordi di militanza, comunità e valori, non è mancato lo spazio per i momenti più tragici e difficili in una città in cui definirsi di destra significava mettere a repentaglio la propria vita. Eppure l'iniziativa bolognese non è stata solo una commemorazione ma un'occasione di comunità non a caso aperta con la proiezione di un video introdotto da un militante di Gioventù Nazionale che ha ripercorso la storia della destra dal Msi ad Alleanza Nazionale arrivando a Fratelli d'Italia e al giuramento da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni. Un percorso accomunato dalla fiamma che esiste dal 1946 e ancora oggi indica dove è la destra come ha ricordato nel suo intervento Galeazzo Bignami: "oltre a essere mio padre è stato anche il fondatore di una comunità politica che oggi consente a queste centinaia di persone di ritrovarsi". Bignami ha poi aggiunto: "È un percorso di destra, in una città difficile, che però oggi consente a quella destra di essere al governo della Nazione e anche in tanti Comuni e in tante realtà. Credo che lassù sorrida al pensiero che la sua eredità è diventata realtà".

A concludere l'evento è stato La Russa: "Marcello non lo voglio ricordare come politico, ma come grande amico,

come una persona di grande umanità e di grande cuore che in tutta la sua vita ha messo, accanto alla famiglia, prima di tutto i suoi ideali". Ideali che oggi continuano ad essere tenuti alti da una comunità più viva che mai.