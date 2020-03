Briatore: "Decreto paranoico e populista. Io ho licenziato più di 1200 persone"

Flavio Briatore non usa mezzi termini e definisce “ paranoico e populista ” il decreto Cura Italia varato dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Ospite a Stasera Italia su Rete4, l’imprenditore è andato giù duro sul provvedimento dell’esecutivo. “ È un decreto della vergogna ”, ha detto il manager, perché metterà in grossa crisi tutte le aziende, gli imprenditori, i lavoratori. Briatore ha poi ricordato che la Spagna ha stanziato 200 miliardi mentre Trump ne ha erogati mille.

Secondo l’imprenditore, l’esecutivo “ ti fa un favore dicendoti che l’Iva la devi pagare 4 giorni dopo e che se licenzi qualcuno la cassa integrazione la paga lo Stato e il mese dopo la devi pagare tu. Non si rendono conto - ha proseguito - che le aziende sono chiuse e non producono fatturato. Io ho licenziato in questi giorni più di 1.200 persone ”.

Il manager ha evidenziato che il governo deve dimostrarsi vicino alle categorie professionali e ai lavoratori. Per Briatore, se un’impresa deve chiudere non perché lavora male ma perché glielo dice lo Stato, “ il governo deve prendersi carico degli operai che non possono più lavorare ”. Ha sottolineato che siamo di fronte a una “ guerra ” ma è convinto che se tutti rimangono a casa per due settimane la situazione migliorerà “ perché il virus non si espande per aria ma per contatto ".

Poi una stoccata a Bruxelles. “ O l’Europa stampa 2,5 trigliardi per far ripartire tutta l’economia - ha sottolineato il manager -, se no ci conviene staccarci e mandarli a quel paese ”. Briatore ha detto che il nostro Paese potrebbe fare come il Regno Unito. “ Ci stampiamo le nostre vecchie lire, mettiamo di nuovo i confini e chi vuol venire in Italia - ha spiegato - deve avere il passaporto e deve essere autorizzato ad entrare nel nostro Paese" . Secondo l’imprenditore, con questa emergenza l’Europa “” perché non siamo riusciti a fare forza comune tra gli Stati e soprattutto a realizzare un protocollo valido per tutti.