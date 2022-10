"Prima il Paese". Il passo indietro di Calderoli che sblocca il Senato

Un passo indietro in nome di un accordo raggiunto nel centrodestra su un altro nome: quello di Ignazio La Russa. Nella partita per la presidenza del Senato, al fotofinish Roberto Calderoli si è chiamato fuori dai giochi. A poche ore dallo strategico voto a palazzo Madama, prima prova di compattezza della futura maggioranza di governo, l'esponente leghista ha comunicato di non essere più tra i candidati in lizza. " Nell'interesse del Paese faccio volentieri un passo indietro ", ha affermato l'ex ministro, spiegando che per la presidenza c'era " l'accordo sul nome di La Russa ".

Il passo indietro di Calderoli

Così, come previsto, la cosiddetta quadra sulla designazione della seconda carica dello Stato è stata raggiunta per tempo. Fumata bianca: avanti tutta su Ignazio La Russa, il cui nome già da ieri circolava come favorito. " Prima viene il Paese e poi tutto il resto. Ora bisogna partire presto e bene ", ha dichiarato Calderoli ai cronisti che, in Transatlantico, che gli chiedevano del passo di lato in favore dell'esponente di Fratelli d'Italia ed ex ministro della difesa nel governo Berlusconi IV.

Il commento di La Russa

Quando a palazzo Madama inizierà la chiama in ordine alfabetico per eleggere il presidente, il centrodestra procederà quindi compatto. Le operazioni di voto dureranno circa due ore. Da parte sua l'esponente Fdi ha ringraziato il collega Calderoli, parlando di " grande gesto di generosità " nei suoi confronti. " Come me, forse più di me, poteva fare e avrebbe titoli per essere il presidente del Senato. Lo ringrazio per la sua scelta che è politica e gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine ", ha affermato La Russa, definendo la convergenza sul suo nome come un " segnale di compattezza del centrodestra ".

"Prova di compattezza e unità"

"Si dimostra semplicemente che, al di là delle normalissime interlocuzioni, la maggioranza lavora per rimanere sempre compatta e per andare veloce ", ha commentato la premier in pectore Giorgia Meloni e anche Matteo Salvini, arrivando a palazo Madama proprio con Calderoli, ha rimanrcato la " prova di compattezza e unità " data dal centrodestra in questo primissimo avvio di legislatura. E sul nome di La Russa è arrivato anche il placet di Silvio Berlusconi, che nelle prime ore della mattinata aveva incontrato la Meloni " serenamente, come sempre ".