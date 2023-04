C'è una tartaruga nel cortile di una scuola. E la Procura indaga per abbandono di animali

Milano. La testuggine abbandonata vagava nel giardino di una scuola e a notarla per prima è stata una bidella. Sono intervenuti i carabinieri della forestale, che hanno allertato la Procura. E il pm Stefano Civardi, in forze da alcuni mesi alla Direzione distrettuale antimafia ma di turno quando è stata trovata la tartaruga, ha aperto un'inchiesta per abbandono di animali.

È successo a Milano pochi giorni fa. L'animale, un esemplare di testudo graeca, è stato rinvenuto nel cortile di una scuola elementare. La direzione dell'istituto ha chiamato subito i carabinieri del gruppo forestale della Lombardia. I militari hanno sequestrato l'animale e l'hanno messo in salvo portandolo al centro di recupero animali selvatici di Vanzago, nell'hinterland milanese. Martedì scorso una bidella ha visto la tartaruga nel giardino della scuola. Le forze dell'ordine hanno prima verificato che l'animale era privo di microchip elettronico, che sarebbe stato utile a trovare il padrone, e poi l'hanno preso in custodia. Il sequestro si è reso necessario proprio per poter svolgere le indagini. È stato infatti subito chiaro agli inquirenti che si trattava di una testuggine che appartiene a qualcuno che probabilmente abita in zona e che ha deciso di buttarla via. Commettendo appunto un reato: si tratta di una vicenda tutt'altro che trascurabile. Poche ore dopo il pm ha aperto un fascicolo per cercare di individuare il responsabile. Il quale è punibile secondo quanto prescrive l'articolo 727 del Codice penale: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da mille a 10mila euro». Il pm ha inoltre chiesto al gip la convalida e la contestuale emissione del provvedimento di sequestro. Adesso i volontari della struttura protetta si prenderanno cura della testuggine. La testuggine greca, o tartaruga moresca, è caratteristica dell'habitat mediterraneo ed è molto diffusa in Italia. Tenuta come animale da giardino fin dall'antichità, è la tipica tartaruga che si acquista come amico domestico. I cuccioli raggiungono in età adulta la lunghezza di 25 centimetri, le femmine, o circa 16 centimetri, i maschi. È erbivora, ghiotta di tarassaco, cicoria e radicchio rosso.