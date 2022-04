Camera, primo sì alla 'legge Saman': ecco cosa prevede

La 'legge Saman' incassa il suo primo sì alla Camera con 385 voti favorevoli, nessun voto contrario e le 31 astensioni dei deputati di FdI.

La proposta di legge riguarda il "rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio" ed è stata ribatezzata "legge Saman" perché è stata presentata nel luglio dello scorso anno, dopo la scomparsa della diciottenne di origini pakistane di cui proprio ieri, probabilmente, sono stati ritrovati i resti. Saman Abbas, infatti, era scomparsa il primo maggio da Novellara, paesino in provincia di Reggio Emilia dove viveva con la famiglia e sarebbe stata uccisa dai parenti perché si era opposta alla celebrazione di un matrimonio combinato con suo cugino più grande di lei di dieci anni.