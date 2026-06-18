Cara destra, non ti riconosco più. Fermati e non votare lo "sparatutto"

Lo chiamano "Sparatutto", ma all'anagrafe fa disegno di legge 1552, e in queste ore entra nell'Aula del Senato per riscrivere una norma che da trentaquattro anni teneva insieme, bene o male, la caccia e il rispetto della fauna.

Lo presentano come un aggiornamento di buon senso, lo vendono spiegando che i cacciatori sarebbero "bioregolatori", una parola che sa di convegno più che di verità. Bioregolatore sarebbe il signore che imbraccia il fucile per diletto, esce all'alba e regola la natura facendo fuoco su una creatura che non gli ha fatto niente.

Calendari più lunghi, più specie nel mirino, richiami vivi, e adesso si potrà sparare anche sulle spiagge e dentro le aree protette, persino col visore notturno e il silenziatore, che sono gli arnesi del bracconiere. A me pare semplicemente che si stia allargando il permesso di ammazzare per noia.

Potrei farne una questione tecnica e lasciarla agli esperti. Non ci riesco, perché il testo non porta la firma di un parlamentare qualunque. La prima è di Lucio Malan, e accanto ci sono i capigruppo della maggioranza. Quando firmano loro non è più una proposta, è una bandiera del governo. E qui mi prende una malinconia che non so nascondere, perché questa non è la Meloni che conosco, quella che parla di nazione e di radici, di un popolo che si riconosce nelle cose belle.

La guerra alle povere bestie, mossa senza alcun bisogno di mettersi a tavola, non è forza ma sopraffazione, e per giunta la più vile, perché si esercita su chi non può rispondere. E non lo dico soltanto io. Perfino Leone XIV, che pure tiene la Chiesa fuori dalle leggi degli Stati, ha fatto sapere alla Lipu che siamo davanti a una questione di grande rilevanza sociale e morale, pregando perché i suoi legittimi desideri vengano esauditi. Quando prega il Papa, di solito conviene ascoltare.

Anni fa Paolo Isotta, che ora ci guarda da un cielo dove le beccacce volano tranquille, dedicò un suo libro a Ortensio Zecchino e a tutti quelli che lottano contro la caccia, in cielo, sulla terra e nel mare. Gianni Brera lo avrebbe sfidato a un duello rusticano impugnando Omero e Rabelais, e sarebbe stata una bellissima tenzone fra giganti.

Oggi i giganti non li abbiamo, abbiamo un emendamento. Per parte mia offro a chi voterà un brano di Anton Pavlovic Cechov, citato nel "Lapidarium" di Ryszard Kapuscinski, che spezza la doppietta a qualsiasi cacciatore e lo costringe a pentirsi.

È una lettera a un amico. "In questi giorni è ospite da noi il pittore Levitan. Ieri sera siamo andati a caccia insieme. Ha sparato a una beccaccia, che è caduta in una pozza, con l'ala spezzata. L'ho sollevata: becco lungo, grandi occhi neri e un bellissimo piumaggio. Mi guarda stupita. Che farne? Levitan fa una smorfia, chiude gli occhi e supplica con voce tremante: Ti prego, caro, spaccale la testa con il calcio. Rispondo: Non posso. Levitan continua ad agitare nervosamente le spalle, scuote la testa, scongiura. Intanto, la beccaccia ci guarda con stupore. Sono costretto ad accontentare Levitan e a uccidere l'uccello. Adesso il mondo ha una deliziosa creatura in meno, e due imbecilli che rientrano a casa per mettersi a cena".

Vorrei che ogni senatore della maggioranza, prima di alzare la mano, si chiedesse da che parte vuole stare, se con la

beccaccia che guarda stupita o con i due imbecilli che vanno a cena.

A chi voterà sì allo "Sparatutto" auguro soltanto questo, con tutto il rispetto e tutta la tristezza di cui sono capace. Che gli vada di traverso. Amen.