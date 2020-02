Carnevale, auto sulla sfilata. "Atto volontario": trenta feriti

Berlino «Un atto intenzionale». Così la polizia dell'Assia ha definito l'incidente avvenuto attorno alle 14.30 di lunedì a Volkmarsen quando un'autovettura, una Mercedes, è piombata su una sfilata di Carnevale. Il bilancio dell'attacco è di 30 persone ferite di cui sette in condizioni gravi, ha confermato il portavoce delle forze dell'ordine, Henning Hinn. Fra le vittime, numerosi i bambini scesi in strada per la festa. Volkmarsen ha appena 7 mila abitanti ma le sue sfilate attirano visitatori e turisti dal circondario. Se il culmine del Carnevale in Italia arriva il martedì grasso, in Germania occidentale la festa raggiunge l'apice il giorno prima, il Rosenmontag (o lunedì delle rose).

La circostanza ha subito fatto pensare a un gesto deliberato, anche se la polizia ci ha nesso alcune ore prima di confermarlo. Gli investigatori non hanno invece dato alcuna indicazione quanto al movente, limitandosi a confermare l'arresto del 29enne conducente dell'autoveicolo. Dell'uomo si sa solo che è un cittadino tedesco originario dell'area di Volkmarsen e che sulla sua testa pende l'accusa di tentato omicidio plurimo. La polizia ha anche reso noto di non aver potuto interrogare l'arrestato: nell'impatto ad alta velocità sulla folla in festa, anche il 29enne è rimasto ferito «e al momento non è interrogabile». Secondo testimonianze oculari rese alla stampa tedesca, l'uomo avrebbe dato gas alla proprio mentre piombava sulla folla. Per facilitare il lavoro di indagine, la polizia ha allestito una piattaforma digitale invitando i presenti alla sfilata di Carnevale a caricarvi foto e video dell'evento, evitando al contrario di divulgarle su Internet. Resta da capire come l'attentatore sia riuscito a penetrare con la propria auto nello spazio pedonale riservato alla sfilata. Anche una seconda persona è stata arrestata.

Meno di una settimana fa a Hanau, sempre in Assia, un uomo ha provocato una strage (nove morti) aprendo il fuoco contro due locali frequentati da immigrati. Ore dopo il ministro dell'Interno del Land con Francoforte e Wiesbaden aveva annunciato maggiori misure di sicurezza, incluso il dispiegamento di più poliziotti per le strade della regione. Anche il Carnevale di Volkmarsen era fra gli eventi protetti e la zona della sfilata in apparenza circondata da dissuasori anti-auto. A titolo precauzionale, subito dopo l'attacco di lunedì pomeriggio, il governo dell'Assia ha cancellato le altre sfilate in programma nella regione, mentre la procura di Francoforte avocava a se le indagini «per la gravità dell'evento». La dinamica dell'attacco ricorda quella della strage di Breitscheidplatz del 19 dicembre 2016, quando un tir guidato dal terrorista islamico Amis Amri piombò su un mercatino di Natale nel cuore di Berlino provocando 12 morti e 56 feriti. Anche a Münster, era il 7 aprile del 2018, un furgoncino travolse gli avventori di un bar all'aperto provocando due morti e 20 feriti. Il movente di quell'attentato non fu mai chiarito perché il conducente del veic0lo, il 40enne Jens R., si tolse la vita subito dopo l'impatto. La tentata strage di Volkmarsen getta un'ombra sinistra sull'Assia. Il 2 giugno del 2019 a Kassel, nel nord del Land occidentale, un estremista di destra ha assassinato Walter Lübcke, presidente della locale amministrazione provinciale. Il politico cristiano democratico aveva difeso la politica di accoglienza dei profughi mediorientali dettata fra il 2015 e il 2016 dalla cancelliera Angela Merkel.