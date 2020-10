Casaleggio, Rousseau taglia i servizi al M5S

L'evento del M5S previsto per il 4 ottobre prossimo salta. La decisione è divenuta inevitabile dopo che sono stati tagliati alcuni servizi della piattaforma Rousseau nel trimestre tra ottobre e dicembre.

È questo l'epilogo del braccio di ferro tra Davide Casaleggio e una buona parte dei parlamentari grillini riottosi nel pagamento del contributo che questi ultimi dovrebbero versare all'associazione Rousseau, ma anche sul ruolo della piattaforma che gestisce i loro dati degli. "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre - dicembre 2020" , si legge in una nota dell'associazione Rousseau pubblicata sul Blog delle Stelle. Una sorta di ripicca da parte di Casaleggio junior nata per la colpa della morosità di alcuni parlamentari grillini. Ma non solo. La bozza del nuovo statuto, circolata ieri, prevederebbe l'eliminazione di ogni riferimento alla piattaforma Rousseau.





"in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo".

"continuiamo ad augurarci che nel rispetto di tutti gli eletti che onorano gli impegni e anche degli iscritti, chi ha la responsabilità di far rispettare le regole la eserciti con giustizia ed equità"

Dopo appena 24 ore, guarda caso, l'fa sapere cheMa, si legge ancora nella nota. Questa decisione influirà nello sviluppo del portale relativo agli eventi che subirà uno stop e sulle 'Olimpiadi delle idee' previste domenica 4 ottobre che sono rinviate.

Saltano anche gli incontri face-to-face formazione della scuola di Rousseau e lo sviluppo dello spazio on demand di Futura. Per il momento i tagli non riguardano i servizi a carattere più politico, dalla tutela legale alla certificazione degli iscritti, al voto online, al supporto nei confronti di Beppe Grillo e del team di comunicazione. " Non potrà essere portato avanti il progetto di istituire un fondo specifico per la tutela legale di attivisti e consiglieri comunali - conclude l'associaizone Rousseau - ma si continueranno a fornire le attività di formazione di Scudo della Rete e si continuerà a garantire, con le risorse possibili, la tutela legale del Movimento 5 Stelle, del garante e del capo politico. L'obiettivo è dare a chi lavora sui territori un supporto importante per essere protetti nelle cause legali intentate spesso a scopo intimidatorio".