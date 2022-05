Berlusconi: "Il centrodestra vince solo se europeista e atlantista"

Silvio Berlusconi è tornato a parlare ai suoi fedelissimi e ai simpatizzanti Forza Italia in occasione della convention di Napoli. Il presidente è salito sul palco mentre un enorme tricolore veniva srotolato su tutta la sala con il tappeto musicale dell'inno del partito. La campagna elettorale è entrata nel vivo e lo sguardo del presidente di FI è rivolto soprattutto al 2023, quando si rinnoverà il parlamento: " Questo centrodestra è la casa comune di tutti, ma per vincere deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista europeista ed atlantista. La nostra connotazione, quindi ".

La guerra in Ucraina

L'esordio sul palco del Cavaliere è di quelli che non lasciano dubbi: " Il comunismo è la filosofia più disumana che c'è al mondo. Io sapevo tutto sul comunismo da un giovane prete russo che era scappato, era riuscito a passare la cortina di ferro: ce lo avevano dato per due ore alla settimana a insegnare religione, ci raccontò la grande differenza tra le democrazie liberali e i regimi comunisti ". L'ex premier ha poi aggiunto: " Nei regimi liberali la persona è sacra e i diritti della persona sono garantiti dallo Stato. Nel comunismo è lo Stato che ti concede questi diritti e quindi chi è al potere, ove ritenesse di trarne conseguenza, può limitarli e può anche calpestarli: una differenza enorme che io ho sempre avuto presente e che mi ha condotto in tutte le fasi della mia vita ".

Davanti alle tensioni di questi ultimi giorni nel governo, il Cavaliere a Napoli ha ribadito che " Forza Italia ha voluto Il governo di unità nazionale, e lo sostiene con convinzione ". Non c'è spazio per i dubbi nelle parole di Silvio Berlusconi, che rivendica la posizione atlantista ed europeista del suo partito fin dalla fondazione: " Siamo sempre stati dalla parte dell'Europa e dell'occidente, siamo i soli che non devono chiedere scusa del proprio passato... ". E poi, in modo ancora più esplicito, ha aggiunto: " L'Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi. Forza Italia è - e rimarrà sempre - dalla parte dell'Europa, dalla parte dell'Alleanza Atlantica, dalla parte dell'Occidente, dalla parte degli Stati Uniti ".

Il governo Draghi e il centrodestra

Ma pur rivendicando il forte senso di dovere nei confronti del governo di Mario Draghi, il presidente Berlusconi si è soffermato a mettere in evidenza che " questa al governo è una maggioranza composita, lo sappiamo, una maggioranza in qualche modo innaturale, ma necessaria per fronteggiare l'emergenza; è una maggioranza della quale fanno parte forze politiche con le quali torneremo presto a confrontarci da avversari ".