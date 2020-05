Chi è davvero Vittorio Colao L'uomo "ombra" di Giuseppi

Dall’analisi della grafia di Vittorio Colao (clicca qui per guardarla) risulta che egli è persona dotata di abilità e determinazione. Possiede senza dubbio un’ottima leadership e sembra aver basato la formazione e le conseguenti competenze studiando soprattutto il mondo economico, senza però mai perdere di vista gli aspetti umanistici. Infatti, operare unendo la propria crescita ad una notevole spinta sociale è una sua peculiarità (vedi presenza di allunghi superiori ben marcati e proiettati verso l’alto). Le molte esperienze vissute, tratte dal suo CV, gli hanno permesso una crescita come conoscenza ed espressione di curiosità mentale (vedi scorrevolezza del gesto grafico).

Esse hanno senza dubbio fatto da riempimento di sé come gradini da scalare uno dopo l’altro per crescere evitando però qualsiasi forma di narcisismo (vedi essenzialità della firma). Ciò non toglie che egli sia ancora una persona che vuole scalare nuove cime espressione di una sua caratteristica temperamentale che lo porta a non desistere mai dal cercare nuove strade. Munito di una buona energia vitale, che gli permette forza fisica e produttività instancabile, riesce ad evitare crolli emotivi o cali d’umore: infatti, dopo una buona dormita torna baldanzoso alla ribalta (vedi pressione marcata sul foglio). Tale forza viene usata anche per mantenere con padronanza le redini in mano, consapevole delle proprie capacità di management, per cui sa anche osservare, perlustrare, scrutare e tentare con lungimiranza di scegliere la via più idonea e confacente alla sua personalità.