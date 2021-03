Ciarlatani in "modalità aereo"

Sarebbe ora che tutti coloro che hanno campato di complotti contro la libertà e fantasie sui banchieri dalle dita rapaci, si prendessero una vacanza. Non c'è nessun complotto. C'è un virus. Che solo in Italia ne ha ammazzati più della metà di quanti morirono in sei anni della Seconda guerra mondiale. E avete notato? nessuno si è più ammalato di influenza. Dite se conoscete qualcuno che si è beccato la normale influenza durante il Covid, perché quel virus è stato messo in fuga dalle normali accortezze. È cambiato il clima. E allora spalanchiamo le finestre ed inspiriamo aria pulita. Il Paese è stato lasciato dal governo Conte in una palude avvelenata, senza programma vaccinale, tra i singhiozzi dello stop-and-go. In Italia e solo in Italia peggio degli Stati Uniti e del Regno Unito dove con AstraZeneca salvano tutti - dobbiamo ancora sottostare ai predicozzi isterici di chi non vede a occhio nudo la differenza fra governi Conte e Draghi. Mandateli dall'oculista, ma toglietegli anche la patente. Quanto a commercianti, tassisti e ristoratori, vanno ricoperti d'oro zecchino, ma a saracinesche chiuse per quanto occorre. Soltanto così si metterà fine al sacrificio umano di massa, alla strage degli innocenti, non più i bambini ma vecchi al crematorio. Ora basta. Si mettano da soli in modalità aereo tutti i sapienti ciarlatani che con le loro paranoie narcisistiche di pronto incasso sui social, ne finora hanno ammazzati più delle brigate rosse e nere. È stata la loro ora più bella, per il Paese la più nera e letale.