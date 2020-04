Cibi pronti e tute dimagranti i più venduti su Amazon

L'epidemia di coronavirus cambierà per sempre il modo di intendere e di fare acquisti. Con più di metà della popolazione mondiale costretta o invitata a stare a casa, secondo l'agenzia di stampa Afp, l'e-commerce sta progressivamente sostituendo non solo il commercio al dettaglio ma anche la spesa al supermercato e il giro nei centri commerciali. Amazon, la più grande piattaforma di shopping online al mondo, due settimane fa ha dovuto avvertire che, anche in Italia, avrebbe smesso temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità. Secondo il New York Times negli Stati Uniti, dove il gigante fondato da Jeff Bezos è autorizzato anche a vendere farmaci, tra il 20 febbraio e il 15 marzo sulla piattaforma le vendite degli antinfluenzali da banco sono cresciute di 9 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (gli ordini di carta igienica sono triplicati e quelli di cibo per cani si sono moltiplicati per 13). L'azienda è stata costretta ad annunciare un piano da 100mila assunzioni negli Usa e ai lavoratori europei è stato promesso un aumento della paga oraria per gli sforzi eccezionali.

Con pacchi, corrieri e orari di consegna a scandire sempre di più le giornate in quarantena, gli articoli più venduti su Amazon diventano dunque una fotografia di come gli italiani stanno vivendo l'isolamento imposto dalle autorità. Tra i bestseller, suddivisi per categoria e aggiornati di ora in ora sulla piattaforma, spiccano soluzioni per intrattenere i bambini - chiarito, una vota per tutte, che per loro non esistono deroghe speciali sulle passeggiate - ed escamotage per il fai-da-te (vedi mantelline per tagliarsi i capelli a casa), scorte alimentari e - ovviamente - mascherine. Il reparto lettura è nettamente dominato dalle pubblicazioni per i più piccoli: libri da colorare, per imparare a scrivere e per prepararsi al ritorno sui banchi, che al momento non ha ancora una data. Le poche letture per adulti che riescono a scalare la classifica non si discostano dal tema dominante: c'è Spillover. L'evoluzione delle pandemie di David Quammen, viaggio nelle malattie epidemiche più recenti, e i classici Cecità di José Saramago e La Peste di Albert Camus. Spadroneggiano i bimbi anche tra i prodotti più venduti per casa e cucina - colla glitterata, tempere, pennarelli - e, giustamente, tra i giochi e giocattoli, dove tra i primi dieci top seller l'unico per adulti a resistere è Risiko.

La quarantena impatta anche sull'abbigliamento, dove gli indumenti più ordinati sono pantaloni della tuta, calze sportive e leggings (anche dimagranti, «effetto sauna», per sopperire alla ridotta attività fisica). E sugli alimentari, dove le preferenze sono orientate sui prodotti a lunga conservazione: tonno in scatola, cialde per il caffè, sughi pronti e pasta. Ma gli effetti dell'emergenza si vedono soprattutto nei settori meno inerenti al tema: la categoria motori è satura di mascherine antipolvere e visiere protettive, di norma acquistate per eseguire lavori manuali e ora riconvertite a dispositivo di protezione anti-contagio. Dal fai-da-te al reparto scienze, è di nuovo un alternarsi di mascherine chirurgiche, guanti in lattice e disinfettanti. Anche se spesso i tempi di consegna non sono garantiti, e c'è chi si chiede se il pacco arriverà «prima che finirà la pandemia». Quando questo avverrà, però, nessuno è ancora in grado di prevederlo.