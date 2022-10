"Col voto, Fi è ancora garante dei principi liberali". Il Cav celebra il centenario del Pli

In occasione del centenario del Partito liberale italiano, Silvio Berlusconi ha voluto fare un suo personale ricordo con uno sguardo al passato e uno al futuro, per tracciare ancora una volta i principi che muovono la sua politica fin dalla discesa in campo nel 1994. " Ora che gli elettori hanno conferito ancora una volta al centrodestra, da noi fondato nel 1994, il compito di guidare il Paese, Forza Italia si è vista attribuire dal voto degli italiani la grande responsabilità di essere garante dei principi liberali nell'attività di governo ", ha detto Silvio Berlusconi.

Un ruolo che l'ex premier rivendica con forza e con orgoglio, sottolineando che quell'impegno verrà assunto dal suo partito " con coerenza, nella convinzione che su questi principi vada costruito il futuro del nostro Paese ". Le idee e i principi che da sempre muovono le decisioni politiche di Forza Italia, d'altronde, sono quelle che hanno caratterizzato la fondazione del Pli nel 1922, con l'evoluzione dettata dai cambiamenti della società e della politica nel corso dei decenni: " Il primato della persona rispetto allo Stato, l'economia di mercato, la riduzione del ruolo dello Stato, il garantismo, l'europeismo, lo stretto legame con l'Occidente e l'Alleanza Atlantica ".

Ed è proprio in occasione della celebrazione del centenario della fondazione del Pli, e del congresso di Bologna, che Silvio Berlusconi ha voluto ricordare una delle figure liberali contemporanee più importanti, Antonio Martino, di fatto padre del modello di flat tax italiana. L'ex ministro degli Esteri del governo Berlusconi " fu sempre orgoglioso della tessera n.2 di Forza Italia ", ha ricordato il Cavaliere, sottolineando proprio il suo ruolo nello sviluppo del modello di flat tax che Silvio Berlusconi vorrebbe attuare nella prossima legislatura: " Insieme abbiamo scritto il programma del nostro movimento, elaborando idee ancora straordinariamente attuali come la flat tax ".