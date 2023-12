La pista mariana per l'ultima "rottura" di Bergoglio

Non c'è mai pace con Papa Francesco. Perfino il suo eterno riposo riesce a causarmi un piccolo stress intellettuale. Dopo l'intervista in cui ha espresso le proprie volontà funerarie sono qui che mi domando: perché mai ha deciso di farsi tumulare, quando Dio vorrà, in Santa Maria Maggiore e non in San Pietro come tutti i suoi immediati predecessori? Perché ci infligge un'altra, l'ennesima, rottura rispetto alla tradizione? La compagnia di Papa Benedetto XVI e di Papa Giovanni Paolo II (e di Giovanni Paolo I e di Paolo VI...) non gli andava bene? Ovviamente non c'è nulla di sbagliato in Santa Maria Maggiore, «papale arcibasilica» che non è Vaticano ma quasi, godendo di uno speciale statuto extraterritoriale. Vicina alla stazione Termini, è pure più comoda da visitare. Ed è monumentale quasi quanto San Pietro: posta a dominio del colle Esquilino, fastosa sia all'esterno che all'interno, è quanto di meno francescano si possa immaginare. Non sembra pertanto una scelta ascrivibile all'umiltà. Ne ho lette di ipotesi. Eccone una: in Santa Maria Maggiore celebrò la prima messa Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, e questo per un gesuita quale Bergoglio potrebbe rappresentare un richiamo. Ma allora perché non farsi seppellire nella Chiesa del Gesù dove si trovano le spoglie del Santo spagnolo? Appare più determinante la presenza di un'antichissima, importantissima icona mariana, la Vergine Salus Populi Romani davanti alla quale Francesco si è raccolto in preghiera molte volte. Invece escluderei la volontà di collegarsi a un grande pontefice del sedicesimo secolo lì sepolto, Papa Pio V. Perché rispetto al papa regnante Papa Ghislieri è l'opposto: è il Papa della battaglia di Lepanto (mentre Bergoglio è ecumenico se non proprio islamofilo) ed è il Papa del messale in latino (che Bergoglio strenuamente avversa, per non dire perseguita, imponendo ovunque la messa in lingua locale). No, non può certo essere questo il motivo. Ho scelto infine di prendere per buona l'ipotesi della devozione mariana, perché sono devoto alla Madonna anch'io e perché è l'ipotesi che più mi rassicura, rendendo questa notizia una rottura solo apparente. Fossero tutte così le rotture di Papa Francesco.