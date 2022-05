Berlusconi: "Cambiare i trattati per fare gli Stati uniti d'Europa"

In occasione della Giornata dell'Europa, Silvio Berlusconi è tornato sui social per rimarcare la sua idea di unione. Fin dalla sua costituzione, l'Unione europea è " una democrazia liberale, uno stato di diritto, un’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, una società libera e aperta ". Per il Cavaliere, che ha sempre creduto fortemente in questa istituzione e nel suo potenziale, la nascita dell'Unione europea è stata una grande intuizione: " In 70 anni il sogno europeo ha compiuto straordinari passi avanti. Ancora mi emoziono ad attraversare, senza neppure esibire un passaporto, confini sui quali fino al 1945 generazioni di giovani europei si sono combattuti gli uni contro gli altri ".

Certo, " in questi 70 anni sono venuti alla luce anche alcuni limiti di questa costruzione ", limiti che però, come auspica Silvio Berlusconi, " finalmente, possiamo superare ". L'idea originaria sulla quale si basa la nascita dell'Unione europea è sempre la stessa, quella che accompagna da sempre il leader di Forza Italia: " Noi conserviamo il sogno degli Stati uniti d’Europa e vogliamo anzi farne un obiettivo concreto, cioè un modello di Europa basato su un profondo rispetto per l’identità dei singoli Stati, ma con una unica e forte voce politica negli scenari mondiali e con un’unica forza militare europea ". Una visione che, oggi più che mai con la crisi bellica alle porte dell'Unione, si rivela attuale.