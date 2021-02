Consultazioni, ancora nessun cronoprogramma per Fico: "Non ci è stato richiesto un documento scritto"

Ancora una giornata di consultazioni per Roberto Fico a Montecitorio. L'obiettivo di quest'oggi sarebbe dovuto essere il tanto agognato cronoprogramma da mettere a punto insieme agli altri leader della maggioranza e i tecnici. Il condizionale è d'obbligo perchè pare che alla fine della giornata non ci sarà nessun programma scritto, nessun documento che attesti l'accoglienza delle richieste di Matteo Renzi nel mandato esplorativo di Roberto Fico. " Non ci sarà alcun documento a fine riunione, che serve piuttosto a verificare se non ci sono condizioni ostative ad andare avanti con le intese sul nome da indicare a Mattarella per l'incarico ", così ha spiegato Antonio Tasso, capogruppo del Maie alla Camera, ai cronisti in attesa di novità prima di entrare a Montecitorio. Le stesse parole sono state pronunciate da Bruno Tabacci, leader di Cd.

La riunione di oggi serve solo a discutere i temi che dovranno essere sottoposti al premier incaricato, Giuseppe Conte o chi per lui. Solo a quel punto ci potrà essere il documento scritto nel quale verranno specificati modalità e tempi di realizzazione. La crisi di governo, quindi, è ancora in una fase embrionale, durante la quale gli interlocutori della maggioranza convocati dall'esploratore Fico chiacchirano senza nulla di concreto. La domanda alla quale ogni italiano vorrebbe avere una risposta concreta, soprattutto in tempi brevi, resta sospesa: "Come il prossimo governo vorrà risolvere l’emergenza economica e sanitaria che il Paese sta vivendo?". Al momento la risposta sarebbe un gran punto interrogativo, nonostante i 20 giorni trascorsi dall'apertura di fatto della crisi di governo.

" La giornata verosimilmente non si concluderà con un documento scritto, a noi non è stato chiesto. Fico ha detto che vorrà sapere da noi se ci sono le condizioni generali per il proseguo della maggioranza ", ha spiegato ancora Maurizio Buccarella del gruppo Maie, rivelando che anche nemmeno la redazione di un verbale di questo incontro è sicura ma lasciata alla discrezionalità dei presenti, se ci sarà un accordo sulla stesura. Intanto, Iv chiede che il tavolo sul programma si chiuda con un documento. Lo spiegano fonti di Italia Viva mentre è in corso a Montecitorio la riunione con i rappresentanti della forze politiche. L'attenzione di Italia viva sarebbe anche stata posta sulla proposta di istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme con presidenza da affidare all'opposizione.

L'Huffington Post rivela che nonostante sembra trattarsi di una chiacchierata poco più che informale, l'incontro pocede a rilento. " Si è deciso che il documento della maggioranza del 2 dicembre scorso contiene considerazioni che sono valide ancora oggi ", ha riferito uno dei presenti. Ci sarebbero poi stati scontri sul reddito di cittadinanza, con il Movimento 5 Stelle che pare si sia " opposto alla richiesta di separare il reddito di cittadinanza dalle politiche attive per il lavoro ".