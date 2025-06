Contatti fra gli staff. "Futuro incerto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le liti sotto gli occhi del mondo e soprattutto dei social, il futuro dei rapporti tra Donald Trump ed Elon Musk resta incerto ma venerdì due dei loro consiglieri si sono parlati al telefono, secondo quanto hanno riferito fonti informate al sito di informazione Politico. Sia il presidente che il miliardario non hanno più postato l'uno sull'altro, dopo giorni di feroci attacchi sulle loro piattaforme, X per Musk e Truth per Trump. «Il futuro dei loro rapporti è totalmente incerto», ha detto uno dei funzionari che ha partecipato alla chiamata. «Trump ha smesso di pubblicare su Musk ma non vuol dire che sia contento», ha aggiunto.

In un'intervista alla Nbc andata in onda ieri, Trump ha avvertito Elon Musk che andrà incontro a «conseguenze molto gravi» se finanzierà i candidati democratici dopo l'epico scontro pubblico tra i due questa settimana. L'avvertimento del presidente degli Stati Uniti fa seguito a giorni di liti e minacce dopo che Musk aveva definito la legge di bilancio dei repubblicani un «abominio». Trump ha detto che la sua relazione con il magnate della tecnologia è finita e ha messo in guardia Musk dal decidere di finanziare i democratici dopo aver speso quasi 300 milioni di dollari per sostenere la rielezione di Trump l'anno scorso. Al tycoon è stato anche chiesto se desiderasse ricucire il suo rapporto con Musk. «No», ha risposto.

Alla domanda se pensasse che la loro relazione fosse finita, ha risposto: «Suppongo di sì, sì», e ha aggiunto di non avere intenzione di parlare con il suo ex amico. «Sono troppo impegnato a fare altre cose», ha detto. «Non ho intenzione di parlargli».