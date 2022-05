"Conte fa tweet invece di far dimettere i ministri". Renzi stuzzica il leader M5s

Giuseppe Conte sembra cercare continuamente lo strappo con il governo, irritando gli alleati e Mario Draghi. L'atteggiamento di Giuseppe Conte, soprattutto sui social, ha fatto irritare molti e anche Matteo Renzi in conferenza stampa ha punzecchiato il leader del Movimento 5 stelle: " Conte vuole uscire dal governo? Chiami Di Maio e gli dica dimettiti. Se tu vuoi aprire una crisi non fai un tweet al giorno, fai dimettere i ministri. Dopo un anno e mezzo dovrebbe capire com'è andata. Conte non ne azzecca una ".

Il senatore di Italia viva si è presentato ai giornalisti in occasione del lancio del suo libro Il mostro di Firenze ma non ha esitato a lanciare frecciatine velenose a Giuseppe Conte: " In realtà non riesce a convincere neanche i suoi: quindi un affettuoso saluto a Letta per il duro lavoro che deve fare ". Il leader di Italia viva è tornato anche a parlare della legge elettorale, sulla quale Matteo Renzi si è mostrato molto scettico: " Non ci credo nemmeno se li vedo, ma se la fanno, bene: noi siamo per le riforme costituzionali, noi siamo per l'elezione diretta del premier ".

L'ex premier ha aggiunto che " si parla di difendere la democrazia, ma in Italia abbiamo un problema: questa legislatura è partita con una maggioranza euroscettica, ed è finita con l'ex presidente della Bce come premier. Non c'è un collegamento fra il voto dei cittadini e le scelte dell'esecutivo. Per noi l'unica legge elettorale è quella per i sindaci. Non credo che siamo in condizioni di cambiare legge elettorale: la destra è convinta di vincere, e la sinistra non ha un'idea ". Quindi, Matteo Renzi ha lanciato un'altra stoccata al Movimento 5 stelle: " Il proporzionale chiama le preferenze: ve li immaginate i grillini con le preferenze? ".