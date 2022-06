Conte ha sciolto le riserve: Floridia candidata M5s alle primarie in Sicilia

Dopo ore di riflessione, Giuseppe Conte ha emesso il suo verdetto: è Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, la fumata bianca per la candidatura della sottosegretaria alla Pubblica Istruzioen è arrivata in tarda serata, a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

Barbara Floridia ha avuto la meglio nella corsa a tre che comprendeva il capogruppo all'Ars Nuccio Di Paola e il deputato Luigi Sunseri. Come evidenziato in precedenza, la scelta del candidato è stata delegata al leader del Movimento Giuseppe Conte dai parlamentari siciliani. La senatrice è considerata molto vicina all’autoproclamato avvocato degli italiani, come testimoniato dalle numerose dichiarazioni e note stampe diffuse a sostegno del leader pentastellato.

Eletta alle politiche del 2018 (nel collegio plurinominale Sicilia – 02), Barbara Floridia nel 2021 è entrata a fare parte del governo guidato da Mario Draghi come sottosegretaria all’Istruzione. Alle primarie dell’area giallorossa per le Regionali in Sicilia se la vedrà con altri due candidati: parliamo di Caterina Chinnici (candidata del Partito Democratico) e Claudio Fava (esponente dei Cento Passi e ex presidente della Commissione Antimafia Ars).