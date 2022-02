La cena Travaglio-Conte-Di Battista: cosa si sono detti...

Una vera e propria cena o solamente un momento di convivialità? Era tutto già in programma è si è tratta di una mera casualità? Sta di fatto che La Repubblica parla di un incontro tra Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista in una trattoria nei pressi di Roma centro, alla presenza di altri 4-5 esponenti grillini e soprattutto in compagnia di una terza figura che non sarebbe passata inosservata: quella di Marco Travaglio. A raccontarlo è il quotidiano, secondo cui anche il direttore de Il Fatto Quotidiano sarebbe stato presente a quella che può essere definita una sorta di "rimpatriata".

La tentazione anti-Pd

L'incontro sarebbe avvenuto la scorsa settimana in una saletta del ristorante, dove sarebbero stati notati da alcuni clienti. Nel Movimento 5 Stelle c'è già chi lo ha chiamato " il patto della Barchetta ", dal nome della trattoria. Nelle chat interne del M5S se ne starebbe parlando da diversi giorni e più di qualcuno ha provato ad avanzare una possibile interpretazione, ma come al solito si finisce per dividersi in fazioni: da una parte c'è chi crede che Conte sia pronto a rifondare il Movimento per sganciarsi dal Partito democratico e far rientrare Di Battista; dall'altra si giura che l'ex premier proverà a tenere insieme la coalizione con il Pd.

Dallo staff di Conte, riporta sempre La Repubblica, minimizzano parlando di un semplice dopo cena: la politica è stata sì oggetto di discussione, ma " solo qualche battuta ". Eppure chi ha ascoltato la conversazione riferisce che si sarebbe parlato di un Movimento 5 Stelle meno dipendente dal Partito democratico.

È proprio questo il punto: nell'aria inizia a circolare con una certa insistenza una tentazione anti-dem. Veline o verità? Solo il tempo ci fornirà la giusta risposta, ma di certo non può passare in secondo piano che freddezza e distanza stanno segnando l'asse giallorosso. L'ultimo esempio lampante c'è stato ieri, con Pd e M5S che si sono divisi sul conflitto d'attribuzione per Matteo Renzi in merito al caso Open: i dem hanno votato a favore, mentre i pentastellati si sono schierati contro.

Gli indizi

Se si va a ritroso di qualche ora emerge con chiarezza la presenza di indizi che vanno nella direzione di una possibile rottura tra Partito democratico e 5 Stelle. Non tanto nei fatti ma, almeno per il momento, nei sogni di chi lo auspica. Di Battista non la ha mai negato: non digerisce il fronte giallorosso e più di una volta ha criticato aspramente Enrico Letta.

L'ex parlamentare grillino ieri ha pubblicato su Facebook una sua opinione sulla situazione Ucraina-Russia, parlando di Letta come " il segretario del partito che ha avallato tutte le guerre di invasione mascherate da missione di pace " e bollando le sue dichiarazioni come " incommentabili ".

Non si è risparmiato neanche Marco Travaglio, che proprio ieri sulle colonne de Il Fatto Quotidiano ha scritto un editoriale dal titolo " Non c'è campo ", in riferimento al campo largo sognato da Enrico Letta. La domanda che si è posto il giornalista è semplice: " Allearsi col Pd per fare cosa? Per salvare Renzi dal processo Open? ". Il tutto preceduto da un'osservazione di non poco conto: " Il M5S, come FdI, guadagna voti quando è solo contro tutti e li perde quando si avvicina troppo agli altri ".