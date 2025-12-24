"Contro Signorini pronte due denunce e cento testimoni"

Due denunce "pronte" e "oltre 100 testimonianze". Eccoli i numeri indicati da Fabrizio Corona ai pm del presunto sistema Signorini, con favori sessuali in cambio di carriera nei programmi televisivi. L'arrivo in procura è il solito show. Occhiali da sole con la pioggia e completo scuro, in ritardo notevole rispetto all'appuntamento ("ieri ho fatto le 8", si giustifica), battute volgari a favore di telecamera, si dice certo che le sue parole a verbale si tradurranno in un'inchiesta, con accuse pesanti: violenza sessuale e tentata estorsione. Quest'ultima, più difficile da dimostrare, ma necessaria per indagare, perché gli abusi sono procedibili dopo una querela che deve essere presentata entro un anno dal fatto. Il revenge porn di cui è accusato lui, per avere diffuso video e foto intime? "Il reato non c'è, sarò archiviato". Ne è certo. "Denunciandomi osserva - Signorini ha aperto un vaso di Pandora".

È pure convinto che Signorini verrà perquisito e indagato. Se non succede "mi lego davanti al Tribunale". Ma "nulla è grave senza prove", dicono fonti ben informate in procura. Sembra che si voglia procedere a piccoli passi, ma non è nemmeno esclusa un'iscrizione di Signorini. È presto, insomma.

Per il momento la "prova" sono le parole di Corona. "Conosco quel sistema da quando avevo 19 anni, dai tempi di Lele Mora", dice a verbale l'ex paparazzo, in compagnia della sua storica avvocata Cristina Morrone, che da sempre lo difende insieme a Ivano Chiesa. Racconta ai pm che Signorini sarebbe protetto dalla famiglia Berlusconi in quanto ne custodirebbe dei presunti "segreti" e che esisterebbe un unico sistema per potere accedere al Grande Fratello: comunicare con Signorini e "mostrarsi disponibili a un contatto di natura sessuale".

Cita poi Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello vip, un ragazzo che "fa un servizio fotografico" e "si trova contattato da Signorini, che dopo alcuni messaggi inizia a recapitargli messaggi di natura sessuale". "C'è un incontro in casa" del conduttore tv e "solo dopo lo fa entrare nella casa del Grande Fratello". Medugno avrebbe la denuncia pronta, l'altro pronto a parlare sarebbe un altro ex concorrente del Grande Fratello, Gianluca Costantino, assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, che però su Instagram smentisce tutto. Avrebbe ricevuto delle avance solo dopo l'uscita dalla "casa" del Grande Fratello, dietro la promessa di altri programmi. Dicendo di no, per lui si sarebbero chiuse le porte della televisione e la sua carriera sarebbe finita su un binario morto.

Il Corona show fuori dall'aula dell'interrogatorio è funzionale anche al suo Falsissimo, in onda su Youtube e già famoso per avere raccontato i gossip sulla ex coppia Fedez-Chiara Ferragni. "Ritengo di lavorare come Report", si vanta con i pm. Fuori dall'aula degli interrogatori assicura di avere raccolto decine e decine di testimonianze. "Se gli prendono il cellulare la spara grossa Corona, parlando sempre del direttore di Chi - trovano Sodoma e Gomorra".

Spiega: "Il problema è che se tu (Signorini, ndr) ricopri un ruolo così importante, noi puoi cercare tu di adescare dei ragazzi in rete, proporgli un programma televisivo e dirgli: se lo vuoi fare devi venire a letto con me". Spunta un parallelismo con il caso dell'imprenditore Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali su minori: "Alcune donne ci sono andate, hanno fatto carriera e poi hanno denunciato di essere state violentate.

Chi è il ragazzo, con una famiglia e con una compagna, che ha fatto la marchetta omosessuale e oggi dice che è andato a letto con Signorini? Se lo porta nella tomba e soffre. Come Medugno, ce ne saranno altri 10 o 15. Questa roba qua verrà fuori e lui pagherà".