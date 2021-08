Il Copasir convoca la Belloni sulla crisi afghana

La crisi in Afghanistan sul tavolo del Copasir. Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presieduto da Alfonso Urso oggi alle 11 ascolterà Elisabetta Belloni, l'ex segretario generale della Farnesina che da maggio scorso è stata nominata al vertice del Dipartimento informazioni per la sicurezza (Dis). L'iniziativa «agostana» viene salutata trasversalmente con favore, visto l'evolversi della situazione nel Paese medio orientale, tornato in mano ai talebani, mentre gran parte della politica e dell'esecutivo è in vacanza. «Il Copasir spiega la pentastellata Federica Dieni, vicepresidente dell'organismo - monitora costantemente la drammatica situazione in Afghanistan che sta terrorizzando i civili della regione e l'intero contesto internazionale. Sin da subito abbiamo ritenuto fondamentale un'informativa chiara sulla questione afghana, per definire i passi successivi da dover intraprendere, riunendo il Comitato con l'audizione del Direttore del Dis, Elisabetta Belloni». Più caustico Luca Ciriani, presidente dei senatori di Fdi, secondo il quale «mentre il governo è chiuso per ferie, e qualche ministro si diverte sul bagnasciuga, lasciando il Parlamento all'oscuro dei tragici fatti che riguardano l'Afghanistan, il Copasir ha convocato già per domani l'audizione della direttrice del Dis Belloni». Iniziativa fondamentale, per Ciriani, quella del comitato, che «immediatamente ha compreso la gravità del momento». Infatti, conclude l'esponente Fdi, «la situazione è così grave che è inconcepibile che soltanto la prossima settimana i ministri vengano in Parlamento a riferire». Soddisfatto per l'audizione del numero uno del Dis anche Enresto Magorno, senatore di Iv e segretario Copasir, che rivendica di aver chiesto l'incontro lunedì e plaude alla «prontezza con cui si è arrivati a calendarizzare l'audizione», considerata «una prima, concreta, risposta in questi giorni travagliati». «Dovuta e doverosa» l'iniziativa del comitato parlamentare sull'intelligence anche secondo il deputato azzurro Elio Vito, che ricorda le altre audizioni tra luglio e agosto con la stessa Belloni «e con i ministri Di Maio e Guerini».