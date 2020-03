Coronavirus, il governo pensa all'aumento del deficit

Circa 13 miliardi di risorse contro l'emergenza Cornavirus reperite con l'aumento del rapporto deficit/Pil sino al 2,8%.

Si tratta di una misura choc quella attesa in Consiglio dei ministri, con uno scostamento dei parametri di stabilità finanziaria previsti dall'Europa ma che sono necessari al nostro Paese per intervenire contro l'avanzare del Covid-19 e per sostenere le aree maggiormente colpite con provvedimenti di sostegno economico.

Entro domani mattina il Cdm dovrebbe esaminare la relazione con la richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici di bilancio, aggiornata con un nuovo target di indebitamento netto, superiore al 2,5% concordato con la Ue nei giorni scorsi. L'obiettivo oscilla tra il 2,8% e il 2,9% mantenendosi, comunque, al di del la soglia invalicabile del 3%.

Il margine resterà in stand by per essere utilizzato solo in caso di dover liberare risorse aggiuntive, ma molto dipenderà dall'esito del confronto con Bruxelles per sbloccare un ulteriore 0,4% del Pil, ovvero altri 7 miliardi circa. Tutto si andrà ad aggiungersi, così, ai 6,3 miliardi di deficit aggiuntivo già annunciati e porterebbe l'entità della misura di contrasto al Coronavirus ad oltre 13 miliardi. Una parte di questi fondi, circa 10 miliardi, serviranno a finanziare il decreto legge con le nuove misure a sostegno di imprese e famiglie, mentre il resto potrebbe essere utilizzato in un secondo tempo.

Per fare ciò, però, il governo dovrà chiedere il via libera delle Camere, previsto per domani, perché le misure di finanziamento del disavanzo rende necessario il ricorso alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione con il voto a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere. Prima dell'approdo della Relazione e delle relative risoluzioni nelle Aule dei due rami del Parlamento, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sarà ascoltato, in videoconferenza, dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'Aula di Palazzo Madama discuterà dalle 15 la Relazione e, dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del governo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, sulle proposte di risoluzione. L'esame di Montecitorio partirà invece a distanza di un’ora, verso le 16, e il voto è previsto per le 17:30. Una volta incassato il via libera del Parlamento il governo potrà varare, entro la settimana, il nuovo decreto legge.