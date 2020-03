Coronavirus, M5s all’attacco di Salvini: "Non fare come lui, sii responsabile"

Non si placano le polemiche sulla foto pubblicata da Il Messaggero che immortala Matteo Salvini insieme alla fidanzata Francesca Verdini, entrambi senza mascherina, mentre camminano tra le strade deserte di una Roma irriconoscibile a causa dell’emergenza coronavirus.

Questa volta un duro attacco al leader della Lega arriva dal M5s. Nella pagina Facebook dei pentastellati è ribadito l’invito a rimanere a casa, limitando gli spostamenti al minimo. "Una semplice prescrizione, essenziale per limitare il contagio da coronavirus e far uscire in fretta il Paese dall'emergenza sanitaria. Eppure c'è chi ancora non rispetta delle semplici norme di civiltà, mettendo in pericolo sè stessi e gli altri, specie chi è più a rischio, come gli anziani. Matteo Salvini, che ha deciso di passeggiare tranquillamente per Roma con la fidanzata mentre i cittadini italiani evitano con giudizio di uscire di casa, non sta solo trasgredendo dal mantenere la distanza di un metro, sta mancando di rispetto a tutti gli italiani" , si legge nel messaggio pubblicato sul social in cui compare lo scatto che ha suscitato tante polemiche.

I 5s affermano di non essere stupiti che una infrazione alle regole sia giunta dall’ex ministro dell’Interno che agisce "al contrario di ciò che dice". Ma allo stesso tempo, invitano sia lo stesso Salvini che tutti gli italiani, a seguire le regole perché questo "è il momento della responsabilità" . "Sii responsabile, non fare il Salvini" , è la chiusura sarcastica del post che unisce in una sola frase l’invito a rispettare le regole ad un attacco politico verso il leader leghista.

Salvini, però, non ci sta e fin dalla pubblicazione della foto ha risposto alle critiche sostenendo che quella non era una camminata di piacere ma un'uscita per motivi di necessità indifferibile, ovvero acquistare generi alimentari. "Non era una passeggiata. Penso di aver diritto di poter fare la spesa velocemente e sotto casa anche io" , è stata la difesa d'ufficio del leader leghista.