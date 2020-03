Coronavirus, Meloni incalza il governo: "Dica come rafforzerà sanità"

"Il governo deve comunicare immediatamente come intende reperire tutto il necessario per aumentare la capienza e la capacità delle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza. Il coronavirus avanza e non attende la burocrazia, l'improvvisazione e l'incapacita" . Così Giorgia Meloni incalza e sferza il governo, chiedendo lumi su quale sia la strategia dello stesso esecutivo per rafforzare il sistema sanitario nazionale contro il virus.

Già, perché il sistema sanitario italiano è a rischio collasso: qualora ci dovesse essere un boom dei contagi, gli ospedali nostrani potrebbero andare in tilt, trovandosi impossibilitati a curare in terapia intensiva tutti i pazienti colpiti dal Covid-19 e mettere a rischio anche la salute di altri ricoverati, che potrebbero trovarsi travolti dal caos in corsia.

Si tratta di uno scenario che esiste e che è tutto fuorché campato per aria: gli esperti che stanno aiutando il governo in questa crisi hanno paventato ogni possibilità, prospettando anche orizzonti grigi, o meglio neri, circa il coronavirus. E proprio per questa ragione negli scorsi giorni è cambiata repentinamente la linea dei giallorossi e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ciò detto, la fondatrice e leader di Fratelli d’Italia affonda il colpo: "La Germania blocca le esportazioni delle apparecchiature mediche per la terapia intensiva, la Francia requisisce tutti i materiali sanitari utili a prevenire il contagio" . E tira le orecchie a qualcuno per alcune trovate delle scorse settimane: "Insomma, mentre il resto del mondo si organizza per fare fronte all'emergenza coronavirus in modo concreto, in Italia a metà febbraio il Ministro Di Maio ha regalato 2 tonnellate di materiali sanitari alla Cina e il Sindaco di Firenze Nardella ha donato 250mila mascherine a Pechino…" .