Così la Cina ci aveva avvertito prima. "C'è chi vende mascherine farlocche"

"Volete comprare mascherine da noi? Ecco l'elenco di fornitori affidabili". La Cina ci era vicina, durante la pandemia. L'Italia è stata un partner strategico di Pechino - vedi il pressing per dare il 5G a Huawei e l'adesione alla Via della Seta sponsorizzata da Massimo D'Alema, emtrambe osteggiate dagli americani - ci era grata perché a febbraio del 2020 gli avevamo regalato 18 tonnellate di camici e Dpi (il viaggio era pagato dalla Ue) sottratti ai medici della Bergamasca che morivano senza protezioni. La Cina sapeva che l'avremmo aiutata nella narrazione mainstream della pandemia e voleva proteggerci. È per questo che il 29 aprile le Dogane fanno sapere a tutti che il ministero del Commercio cinese aveva fissato dei paletti per l'esportazione di mascherine. "Le mascherine devono essere conformi agli standard cinesi o esteri", serve "una dichiarazione congiunta di esportatore e importatore a certificarlo" e "un formulario da presentare all'atto dell'esportazione alle autorità doganali cinesi". Sul sito della Camera di Commercio cinese cccmhpie.org.cn c'era l'elenco aggiornato delle società affidabili, su samr.gov.cn quelle sospette.

La Luokai, nata cinque giorni prima dell'affidamento non è nel primo elenco, peraltro già segnalato settimane prima alle Dogane dal whistleblower Miguel Martina, rimasto lettera morta. Anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sapeva che negli uffici doganali era stato fatto passare materiale scadente e non certificato diretto al Commissario all'Emergenza Domenico Arcuri. Alle irregolarità denunciate nell'inchiesta del Giornale sullo stock di mascherine da 1,2 miliardi se ne aggiungono altre. Come già ricordato ieri, nella fattura MR20CA30 da 660mila euro per 330mila mascherine FFP2 non certificate e per uso "privato" (non per medici e infermieri, ai quali erano destinate) mancava il CR Number, il codice di autorizzazione doganale dell'esportatore cinese e il codice USCC (la nostra partita Iva) della società, il cui nome Moon-Ray era scritto male. Ma mancavano pure i dati del produttore di mascherine e il numero Fapiao, un codice obbligatorio nella bolletta per validare l'esportazione, senza il quale il documento doganale è incompleto. Da un servizio di Rosa Maria Aquino di Report del 10 gennaio 2022 sappiamo che il costo delle mascherine farlocche sarebbe stato di 0,20 euro e che lo Stato le ha pagate 2,2 euro. Tutte le fatture doganali cinesi devono indicare il prezzo FOB (Free on Board, ovvero franco a bordo) in cui il venditore copre i costi di trasporto, sdoganamento all'esportazione e caricamento fino al porto d'imbarco. Il resto lo paga l'importatore straniero. Nelle fatture ddelle mascherine farlocche il prezzo del carico in viaggio da Shangai a Malpensa è in CIF (Cost, Insurance, Freight), comprensivo di nolo e assicurazione fino a destinazione.

Ma alla Dogana cinese il prezzo va indicato senza. Qual era il prezzo FOB, il vero costo delle mascherine? Sono state applicate le esenzioni straordinarie Covid-19 su Iva e dazi? Se erano false perché le Dogane non le recuperano?