Così la moda dell'auto elettrica ha stancato gli americani (e a perdere di più è Musk)

Ha parlato di «nuova truffa verde» e promesso una drastica sterzata rispetto agli attuali orientamenti di area progressista. Così, Donald Trump ha mandato in testacoda le disposizioni dell'ecologismo duro e puro, che anche in America mirano alla conversione della mobilità verso un futuro «full electric». Ovvero, senza motori a combustione interna: costi quel che costi.

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca è quindi entrato a gamba tesa su un argomento che negli Stati Uniti sta comprensibilmente creando dibattito, anche alla luce di eloquenti numeri sul traballante sogno green. Nel primo trimestre del 2024, la vendita di veicoli elettrici negli Usa è infatti cresciuta solo del 3 per cento, nonostante le politiche dell'amministrazione Biden favorevoli alla e-mobility. Un dato ben al di sotto rispetto a quello dell'anno precedente, quando la crescita era stata invece del 47 per cento. La domanda per i veicoli a batteria, inoltre, sta progressivamente rallentando e le automobili elettriche rappresentano solo 7,15 del mercato, stando ai dati di inizio anno. Anche qui, si registra una flessione rispetto al 2023, quando la quota era invece stimata al 7,6 per cento. Ad accusare il colpo è stata in particolare Tesla, che nel mercato a stelle e strisce fa la parte del leone: nei primi tre mesi del 2024, il colosso fondato da Elon Musk ha visto gli utili e i ricavi crollare rispettivamente del 55 e del 9 per cento a causa di una riduzione della domanda e delle minori consegne ai clienti.

L'azienda, che a livello globale si gioca il primato dell'auto elettrica con la cinese Byd, ha quindi anticipato agli investitori che nel 2024 il tasso di crescita in volumi potrebbe essere notevolmente inferiore a quello della passata stagione. Intanto, le case automobilistiche Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover e Aston Martin stanno ridimensionando o rivedendo i loro piani sui veicoli elettrici. La realtà è infatti diversa dalle aspettative, che prospettavano una conversione green molto più spedita. Ford, in particolare, ha recentemente rimandato il progetto di realizzare nuovi Suv elettrici in Canada per dedicarsi alla produzione di pick-up a benzina. E General Motors ritarderà i propri programmi sul lancio di due nuovi modelli elettrici.

A dispetto di queste tendenze, l'amministrazione Biden ha annunciato nei mesi scorsi un piano per favorire l'espansione della vendita di veicoli elettrici, strategia che Trump intende invece stroncare.

Ad avallare l'orientamento del tycoon sono peraltro i risultati di un recente sondaggio condotto dal centro studi statunitense Pew, secondo il quale il 58 per cento degli americani è contrario alle regole che puntano a rende i veicoli elettrici preponderanti nelle vendite entro il 2032.

A bocciare queste strategie sono in particolare i repubblicani, per l'83 per cento contrari alle imposizioni sulle auto a batteria. I democratici invece appaiono divisi: il 64 per cento di essi sostiene il green deal a stelle e strisce ma il restante 35 per cento non lo condivide o lo ritiene inapplicabile. E anche questa è una notizia.