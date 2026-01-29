Covid, la cresta dei legali "amici" di Conte

Le mascherine cinesi farlocche piovute sull'Italia hanno ingrassato le tasche degli amici del premier Giuseppe Conte, ma per la (diversamente solerte) Procura di Roma non ci sono ipotesi di reato. A pensar male si fa peccato, ma è quello che sta emergendo dalle audizioni in commissione Covid. L'altro giorno, come ha riportato Giacomo Amadori sulla Verità, l'imprenditore umbro Giovanni Buini ha raccontato del suo contratto da 60 milioni di euro con la sua azienda Ares Safety per uno stock da 160 milioni di mascherine da vendere alla struttura commissariale all'Emergenza Covid. Ai pm aveva già detto che per avere contatti diretti proprio con Domenico Arcuri aveva chiesto l'aiutino di due mediatori, gli avvocati Gianluca Esposito e Luca Di Donna, quest'ultimo amico dell'allora premier e già indagato per la vicenda. I due legali gli avrebbero fatto firmare una consulenza che, con un'alchimia contabile sul prezzo delle mascherine, avrebbero generato una "specie di tangente" mascherata da percentuale sul volume di affari. Uno di questi incontri sarebbe avvenuto nello studio di Guido Alpa, oggi deceduto e considerato il mentore dell'ex premier Conte, davanti ad alcuni importanti esponenti dei nostri Servizi segreti. Ai carabinieri e ai magistrati Buini ha spiegato che nel contratto che gli avevano fatto sottoscrivere Esposito e Di Donna si impegnava a stornare loro il valore di 0,08 euro a mascherina, generando per i due (su una sola commessa) un ritorno da 13 milioni. Ma per i pm l'ipotesi di traffico d'influenze contestata era una bufala.

Secondo Alice Buonguerrieri (nella foto), combattiva capogruppo Fdi nella commissione presieduta dal meloniano Marco Lisei, "questi fatti provano ancora una volta ciò che abbiamo sempre sostenuto: mentre gli italiani morivano, spregiudicati in rapporto con politici di sinistra al governo facevano affari ai danni dello Stato". A quanto risulta al Giornale, a Palazzo Chigi il 3 maggio del 2020 si tenne una riunione decisiva per sdoganare queste mascherine, alla presenza dei capi dell'intelligence su cui Conte aveva la delega. La vicenda era già stata ricostruita da una puntata di Report del 2020. È successa la stessa cosa con le mascherine cinesi? Grazie alle loro fonti alle Dogane, i segugi di Sigfrido Ranucci si erano occupati del traffico di mascherine (comprese quelle fantasma destinate al Lazio guidato da Nicola Zingaretti, con tanto di danno erariale) ma anche degli affari miliardari di mediatori su quelle made in China come l'ex giornalista Rai Mario Benotti (anch'egli defunto), fino a un'intervista "riparatoria" con lo stesso Conte - un unicum per Report - che proprio grazie alla presenza dei nostri 007 aveva rassicurato gli italiani sulla bontà delle mascherine cinesi, sebbene con marchio Ce contraffatto importate da Benotti ma non solo e finite a insegnanti, soldati e forze dell'ordine. Oggi sappiamo che non era così: siamo stati il cluster d'Europa con una mortalità altissima anche tra medici e infermieri nonostante due lockdown e il green pass. C'entrano le mascherine?

Da una delle recenti audizioni in commissione Covid sappiamo anche che l'ex funzionario delle Dogane Miguel Martina aveva avvisato con un lungo whatsapp l'allora ministro dei Rapporti con il Parlamento

Riccardo Fraccaro sul rischio di importare mascherine inutili e dannose, ma il grillino aveva deciso di tenersi questa informazione per sé "per non intralciare le indagini" (che poi si arenarono). Conte sapeva di quesi traffici?