Crosetto torna visibile su Twitter: "Li troveremo"

Il suo profilo Twitter è tornato visibile, grazie all'intervento della sede europea del social network: ma è un profilo vergine, azzerato. Delle centinaia di tweet che Guido Crosetto, portavoce di Fratelli d'Italia, aveva accumulato nei mesi scorsi non c'è più traccia: «Dalla sede di Bruxelles mi hanno spiegato che però sono tutti recuperabili, ci vorrà un po' di tempo ma si potrà tornare a leggerli». Per ora, comunque, il risultato è stato raggiunto: i cinguettii di Crosetto sono spariti in blocco, a partire da quelli che l'ex parlamentare azzurro considera la causa pressoché certa dell'attacco sferrato nei suoi confronti. Ovvero i post in cui attaccava frontalmente l'abuso delle intercettazioni da parte di apparati e poteri dello Stato. È contro il sistema dei trojan e delle intercettazioni a strascico che Crosetto si è scagliato in questi mesi. E adesso è arrivata la risposta.

L'hackeraggio del profilo Twitter è stato solo il meno grave dei colpi sferrati a Crosetto dai pirati informatici. Subito dopo la sparizione del profilo gli sono stati saccheggiati quasi per intero i dati personali, compresi la casella mail e le fotografie private. E il dato più allarmante è che insieme a lui sono stati colpiti alcuni familiari. «Tutto è cominciato - racconta - con il mio telefono che faceva strani scherzi, poi è arrivato il blocco di Twitter. Fin qua nulla di troppo eccezionale. Ma quello che è accaduto dopo, l'incursione a tappeto nei dati miei e della mia famiglia, è un trattamento eccezionale».

Sulla vicenda sta indagando la polizia postale. «Ma io - promette Crosetto - non me ne starò con le mani in mano, conosco più di una persona in grado di analizzare in modo del tutto legale quanto mi è accaduto e di cercare le tracce degli autori. Sono convinto che riusciremo a dare un nome al responsabile, e un istante dopo averlo scoperto lo renderò noto. Non vedo l'ora».