Csm, tutto tace. Ma tra giudici l'intesa è quasi impossibile

«È come preparare una partita senza conoscere chi sarà l'avversario». Non c'è solo la politica a sfogliare l'album delle figurine per capire chi scegliere come vicepresidente e convincere almeno le toghe moderate di Magistratura indipendente a un dialogo. Il pressing di Area e delle toghe più schierate a sinistra su Mi è spietato, anche tramite qualche «pizzino» via carta stampata, ma finora vano. Una fonte dentro lo schieramento che conta sette membri togati assicura: «Alcuni articoli di giornale sono stati dei segnali per noi, ma come Mi abbiamo fatto una scelta: niente confronti sui nomi che circolano e niente endorsement ad alcuno, neanche in astratto, finché il Parlamento non sceglie i suoi dieci membri laici». Lo scenario appare abbastanza delineato: se le toghe non si compattassero su un nome di garanzia, magari espresso dal Pd (come l'ex Guardasigilli Marta Cartabia, ipotesi di scuola molto remota al momento), l'eventuale blocco centrodestra-renziani potrebbe veramente chiudere un'intesa con Magistratura indipendente su un nome di garanzia istituzionale che - assicurano gli sherpa al lavoro - ci sarebbe già. «L'impressione è che ci sia molto fumo ma senza arrosto, i veri nomi non sono intellegibili, e quelli che circolano non sono veri», dice al Giornale un ex parlamentare che lavora dietro le quinte, che assicura: «Di certo Fdi non candiderà né ex parlamentari né trombati, Forza Italia e Lega stanno guardando con molto interesse l'elenco di chi ha già presentato domanda, a caccia di un profilo interessante. «La politica dovrebbe prendere sul serio il Csm e puntare sulle migliori personalità e sulle caratteristiche professionali, anche se partigiane», commenta un parlamentare che segue le trattative.

«Ma le carte le danno le toghe», insiste la fonte vicina a Mi, che non esclude «reazioni non composte» da parte di Area e Md se l'alleanza con Mi e il centrodestra allargato al candidato (o ai candidati) in quota Renzi dovesse davvero realizzarsi. «A oggi, chi dice che ha già un accordo con noi, stia sicuro che mente. Abbiamo visto troppi Papi entrare in conclave per uscire cardinali, abbiamo rispetto per la politica e vogliamo evitare interferenze». La volontà di chiudere c'è, la figurina giusta per completare l'album no. Celo, celo, manca...