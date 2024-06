Cuginette scomparse, ritrovate a Roma. "Ci maltrattano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ventiquattr'ore di paura e angoscia, poi la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a un'intera comunità: due cuginette cinesi - Dai Ada di 18 anni, e la piccola Wu Mina Jiajia di appena 6 erano scomparse da Firenze nella serata di venerdì, e sono state ritrovate a Roma nel tardo pomeriggio di ieri. Per fortuna stanno bene, ma per una giornata intera la città ha rivissuto i drammatici momenti di un anno fa, con la scomparsa nel nulla della piccola Kataleya, la bambina peruviana ancora irrintracciabile.

Stavolta invece la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. La bambina e la cugina si trovavano nell'abitazione della nonna, nella zona di Peretola, alla periferia del capoluogo toscano. È stato sufficiente un momento di assenza dell'anziana, uscita di casa per qualche minuto, e le due hanno fatto perdere le loro tracce: immediatamente sono scattati i soccorsi, con un ingente dispiegamento di forze messo in campo dalla prefettura proprio alla luce del precedente di Kata, dalla cui sparizione la settimana scorsa è trascorso un anno. Il territorio di Peretola è stato battuto palmo a palmo. Al momento della scomparsa la maggiorenne indossava una maglia rosa con la scritta «Kenzo» e aveva con sé una borsa e un trolley di colore rosso presumibilmente con dentro dei vestiti. Con loro non avevano cellulari né soldi né tanto meno documenti d'identità. Nelle stesse ore in cui era iniziato il passaparola, le foto delle due cugine venivano diffuse anche su alcuni gruppi Facebook fiorentini. Ma Dai Ada e la piccola Wu Mina Jiajia erano già lontane, arrivate a Roma verosimilmente in treno. Con tutta probabilità si è trattato di un allontanamento volontario, ma gli inquirenti stanno sentendo la più grande delle cuginette per capire i motivi che l'hanno portata a prendere con sé la piccola di 6 anni e lasciare la casa della nonna percorrendo in treno centinaia di chilometri. Il fatto che in famiglia non si fossero verificate discussioni o litigi lascia propendere per un allontanamento non estemporaneo ma progettato in anticipo, ipotesi suffragata dal trolley con cui le due cuginette si sono allontanate. Secondo quanto risulta, intorno alle 20 di venerdì le due sarebbero state viste a Montelupo, dove un passante le avrebbe notate e fermate. All'uomo la più grande delle cugine avrebbe detto che si erano allontanate perché «maltrattate in famiglia».

L'uomo avrebbe pertanto allertato le forze dell'ordine. Ma i maltrattamenti non sono confermati. Gli inquirenti starebbero passando al vaglio le telecamere della zona per verificare l'attendibilità della segnalazione e ricostruire tutti gli spostamenti delle due.