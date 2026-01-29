Le cybertalpe di Report

Se non fosse stata smontata come una barzelletta, la questione del potenziale spionaggio ai danni dei magistrati italiani "nascosto" nel software Ecm di Microsoft avrebbe dovuto far saltare in aria molte teste. Soprattutto al ministero della Giustizia, che di questa vicenda era informato da molti mesi, come anche la Direzione nazionale antimafia, già ferita dallo spionaggio e dai dossieraggi orchestrati secondo i pm dall'ufficiale Gdf Pasquale Striano. C'è una lettera datata 23 ottobre 2025 della Procura di Torino, indirizzata a Via Arenula di cui non si è mai parlato, che ricostruisce le pressioni dei giornalisti di Report sul procuratore capo Giovanni Bombardieri. Giustamente preoccupato per l'allarme sulla potenziale vulnerabilità del sistema, sebbene scongiurato da tutti gli esperti del ministero, il magistrato rivela che i giornalisti di Report "erano a conoscenza di molti particolari, tra i quali lo scambio di mail tra la Procura, il ministero e persino Microsoft" mentre erano stati tenuti fuori magistrati esperti assegnati a intercettazioni, reati informatici e sicurezza dei pc. A conferma che, al netto delle cybertalpe di Report dentro al ministero, l'allarme lanciato dal magistrato di Alessandria Aldo Tirone fosse stato ampiamente analizzato e preso in considerazione ma archiviato in quanto la possibilità di "spiare" i pm da remoto grazie a questo software nato per gestire a distanza i pc (alla stregua dei più famosi Team Viewer o Any Desk) era da considerarsi alquanto impraticabile.

Ma perché questo scambio di informazioni non è mai arrivato all'attenzione del ministro della Giustizia Carlo Nordio? E soprattutto: perché una vicenda nata e morta tra il 2024 e la fine dell'anno scorso e smentita persino dall'Agenzia per la Cybersicurezza è scoppiata proprio adesso? Qualcuno nasconde qualcosa?