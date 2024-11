Dall'attore all'ultras filopalestinese, i volti emergenti della geografia grillina

Ascolta ora 00:00 00:00

La pasionaria e il notaio. L'attore di polizieschi e l'ex portaborse di Crimi. L'ultima grillina e l'imprenditore. Ma non manca nemmeno l'ultrà filo palestinese. Rispetto agli esordi, ma anche alla legislatura in Parlamento, la geografia parlamentare del M5s è molto cambiata. Il panorama frastagliato fatto di complottisti e scervellati vari è diventato più variegato. Così, tra i fedelissimi di Conte, alla vigilia dell'assemblea decisiva, troviamo sia la storica pasionaria Paola Taverna, l'emblema del Vaffa, sia il compassato Alfonso Colucci, notaio vicinissimo al leader, diventato deputato nell'ultima infornata di eletti. Così come, tra i vicepresidenti, troviamo l'imprenditore Michele Gubitosa, assai lontano dal profilo del grillino delle origini, ma anche Riccardo Ricciardi, esponente dell'ala pentastellata più vicina alla sinistra radicale. Nella nuova geografia a Cinque Stelle non bisogna dimenticare nemmeno le due ex sindache di Torino e Roma. Chiara Appendino e Virginia Raggi. Oggi le due sono su due lati opposti della barricata. Appendino, nonostante le critiche, sosterrà Conte alla kermesse che parte oggi, mentre Raggi è considerata una delle più influenti consigliere di Beppe Grillo.

Ma, anche se in proporzioni diverse rispetto al passato, non manca comunque un tocco di folklore. Alla Camera troviamo l'attore Gaetano Amato, protagonista di alcuni polizieschi come La Squadra e Ris Roma 2. Amato, in Parlamento, si occupa di cultura. Da Montecitorio a Palazzo Madama, al Senato è stato eletto Bruno Marton, ex portaborse di Vito Crimi nella scorsa legislatura e deputato allo sbarco del M5s nel Palazzo. Sempre alla Camera c'è Stefania Ascari, nota per le sue posizioni estreme sul conflitto tra Israele e Palestina e al centro delle polemiche perché protagonista di alcune iniziative insieme a Mohammed Hannoun, accusato di legami con Hamas e, di recente, oggetto del foglio di via della questura di Milano per istigazione all'odio e al terrorismo. Meno naif è la presenza dei due ex Pm antimafia, Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, rispettivamente deputato e senatore del nuovo M5s contiano. Rientra nella categoria dei professori universitari, il neo europarlamentare Pasquale Tridico, già presidente dell'Inps ai tempi di Conte presidente del Consiglio. Gli attuali parlamentari scommettono che, al prossimo giro, Conte pescherà ancora di più nella cosiddetta società civile.

Chi rischia è sicuramente la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, considerata l'ultima parlamentare vicina a Grillo. In questi mesi di scontri Castellone è andata spesso a rimorchio del Garante. Su nome e simbolo. Ma soprattutto sul no a deroghe al principio storico dei due mandati.